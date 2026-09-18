Tesla se expone a una multa de $139 millones por el Cybercab

Tesla tiene ahora una explicación pendiente ante los reguladores estadounidenses por uno de los elementos más particulares del Cybercab. El robotaxi, diseñado para funcionar sin volante ni pedales, quedó bajo revisión de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) por la forma en que fue certificado.

Lee también: El diminuto Fiat Topolino cambia por completo con GFG Style

La autoridad quiere conocer, bajo juramento, qué argumentos utilizó la compañía para declarar que el vehículo cumple con las normas federales.

Puedes leer: La Ford F-150 2027 estrena motores, más tecnología y versión Carhartt

El problema aparece porque Tesla recurrió a una autodeclaración de conformidad, mientras que el diseño del Cybercab plantea dudas frente a reglas creadas para vehículos convencionales.

Frenos, pedales y una norma pendiente

Uno de los puntos que concentra la investigación está relacionado con la norma FMVSS No. 135, que contempla un control de pie para activar los frenos de servicio.

Llega el gran Tesla Cybercab. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

El Cybercab no cuenta con pedales tradicionales, por lo que NHTSA busca establecer cómo Tesla determinó que el sistema utilizado por el robotaxi encaja dentro de esa exigencia. Existen propuestas para modificar las reglas y contemplar soluciones diferentes en vehículos automatizados, pero esos cambios todavía no forman parte de la normativa vigente.

Ahí aparece una de las principales dudas del caso. Tesla tendría que demostrar que su interpretación corresponde a las reglas actuales y no a modificaciones que todavía están en proceso.

La sanción podría llegar a $139 millones

El asunto podría tener consecuencias económicas importantes. Si las autoridades determinan que la certificación contenía información falsa o engañosa, las sanciones civiles podrían alcanzar los $139 millones de dólares.

El Tesla Cybercab. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

La investigación también mira el comienzo de las operaciones del Cybercab. Tesla puso en marcha un servicio limitado y pagado para pasajeros en Austin después de su presentación del 3 de septiembre de 2026, lo que llevó el debate regulatorio más allá de una simple revisión documental.

El futuro del robotaxi queda bajo revisión

Tesla no sería la primera compañía en encontrarse con este tipo de obstáculos. Zoox, empresa respaldada por Amazon, también tuvo que lidiar con las normas existentes para vehículos autónomos y posteriormente consiguió una exención limitada para operar bajo determinadas condiciones.

El caso del Cybercab puede convertirse así en un punto importante para Tesla y para otros fabricantes que desarrollen vehículos sin controles tradicionales.

La compañía tendrá que explicar por qué considera que su robotaxi puede cumplir con las normas actuales pese a utilizar una arquitectura muy diferente a la de un automóvil convencional.

Seguir leyendo:

Trump cambia el tono con los autos chinos y pone una condición

Ford retira más de 225,000 camionetas por fallas que pueden comprometer su seguridad

Edición de lujo: el BMW Z4 revive con 435 CV y solo 99 unidades