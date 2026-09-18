Toyota pondrá a prueba un Hilux de hidrógeno en el Dakar 2027

Toyota quiere llevar la tecnología de hidrógeno a uno de los terrenos más exigentes del automovilismo.

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La marca japonesa prepara un Hilux muy diferente al que suele verse en el Dakar, porque en lugar de depender de un motor de gasolina utilizará un sistema eléctrico alimentado por una pila de combustible.

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El prototipo se llama DKR GR FC Hilux y hará parte del Dakar Future Mission 1000 durante el Rally Dakar 2027, que se disputará en Arabia Saudí entre el 1 y el 15 de enero. Allí tendrá que enfrentarse a dunas, caminos rocosos, polvo y temperaturas elevadas.

El Hilux cambia de corazón

La base del proyecto es el Hilux de competición de Gazoo Racing, pero la mecánica recibe una transformación importante. Toyota reemplazará el motor de gasolina por un sistema de pila de combustible que genera electricidad mediante una reacción electroquímica y alimenta la propulsión eléctrica.

Una de las características principales de esta tecnología es que no produce emisiones de CO₂ por el escape durante la conducción. El agua es el principal producto que sale del sistema, algo que permitirá a Toyota probar en condiciones reales hasta dónde puede llegar un vehículo FCEV en competición.

El potente Toyota DKR GR FC Hilux. Crédito: Toyota Gazoo Racing. Crédito: Cortesía

Dakar Future Mission 1000 será el laboratorio

El DKR GR FC Hilux participará en una categoría creada precisamente para experimentar con nuevas soluciones de movilidad. El Dakar Future Mission 1000 contempla 13 etapas y cerca de 621 millas, equivalentes a unos 1.000 kilómetros.

Para Toyota, la prueba servirá para estudiar aspectos como la refrigeración, la durabilidad, la gestión energética y el tamaño de los componentes de la pila de combustible.

El control de la temperatura será especialmente importante, debido al calor que genera el propio sistema y a las condiciones del desierto.

Toyota DKR GR FC Hilux. Crédito: Toyota Gazoo Racing. Crédito: Cortesía

Toyota ya tiene experiencia con hidrógeno

El proyecto tampoco aparece de la nada. Toyota lleva varios años utilizando las competencias como espacio de desarrollo para esta tecnología. En 2021, Rookie Racing comenzó a competir en la serie japonesa Super Taikyu con el ORC Rookie Corolla H2 Concept, equipado con un motor de combustión alimentado por hidrógeno.

En producción, el Mirai continúa siendo el modelo de Toyota equipado con una pila de combustible de hidrógeno. En Estados Unidos parte de $51,000 dólares.

Ahora el fabricante quiere llevar todo ese aprendizaje a un escenario mucho más exigente. El Dakar 2027 permitirá comprobar si un Hilux impulsado por hidrógeno puede soportar largas jornadas de competición sin perder rendimiento.

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