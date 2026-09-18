Volvo prepara 13 nuevos modelos para cambiar su gama hasta 2030

Volvo quiere que su gama tenga una cara muy diferente cuando llegue 2030. La compañía sueca prepara una renovación de gran escala que contempla 13 modelos completamente nuevos entre 2026 y finales de ese año, con productos pensados de manera distinta según el mercado al que estén dirigidos.

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La estrategia marca un cambio importante para la marca. De los 13 modelos previstos, siete estarán destinados a los mercados occidentales y seis serán desarrollados exclusivamente para China.

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La intención es dejar atrás una oferta más uniforme y responder con mayor precisión a las necesidades de cada región.

Siete modelos para los mercados occidentales

Los nuevos vehículos destinados a Europa, Estados Unidos y otros mercados occidentales utilizarán las arquitecturas SPA2 y SPA3 de Volvo. A esto se sumará HuginCore, la plataforma de computación que la compañía integra en su estrategia de vehículos definidos por software.

La colaboración tecnológica con Geely también tendrá un papel importante. Volvo espera compartir buena parte de estas soluciones para reducir las inversiones necesarias tanto en tecnología como en fabricación, algo especialmente relevante ante el aumento de los costos de desarrollar nuevos automóviles.

El Volvo EX60 en producción. Crédito: Volvo Cars. Crédito: Cortesía

La nueva gama tampoco estará enfocada únicamente en los eléctricos. Volvo continuará ampliando sus modelos BEV, pero al mismo tiempo prepara una tercera generación de vehículos híbridos para los clientes que todavía no quieren pasar completamente a la movilidad eléctrica.

China tendrá productos propios

La estrategia será todavía más específica en China. Allí, Volvo trabajará directamente con Geely para desarrollar vehículos electrificados pensados para competir en ese mercado.

La colaboración incluirá plataformas compartidas, tecnología desarrollada específicamente para China y una cadena de suministro común. Con ello, ambas compañías buscan reducir costos y acelerar el desarrollo de nuevos productos.

El resultado será una gama con seis vehículos destinados exclusivamente al mercado chino, mientras los otros siete llegarán a los mercados occidentales.

Aparece el Volvo EX30 2027. Crédito: Volvo. Crédito: Cortesía

Volvo también cambiará la relación con sus clientes

La renovación no terminará cuando los nuevos modelos lleguen a los concesionarios. Volvo también prepara cambios en su modelo comercial, con precios más transparentes, ofertas simplificadas y versiones especiales que puedan entregarse con mayor rapidez.

La marca también quiere reforzar las actualizaciones de software a distancia mediante tecnología OTA y ofrecer su programa de mantenimiento “Care” con una propuesta más sencilla y completa.

Según Håkan Samuelsson, presidente y consejero delegado de Volvo Cars: “Nuestros concesionarios se verán muy diferentes en 2030. Este es nuestro plan de producto más sólido de la historia, adaptado a las necesidades regionales, y refuerza nuestra ambición de ser la marca premium líder”.

La estrategia se apoya en cuatro puntos que Volvo considera fundamentales, con productos adaptados a cada región, mayor presencia de vehículos eléctricos, las sinergias con Geely y una oferta de servicios que acompañe al cliente durante toda la vida del automóvil.

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