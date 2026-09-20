Ed Sheeran se disculpó con sus fans tras la polémica por la exclusión de Macklemore en su gira

En un emotivo mensaje ante miles de fanáticos en Filadelfia, el músico británico Ed Sheeran se disculpó públicamente este sábado por las controvertidas decisiones adoptadas en los últimos días respecto a su gira.

El artista reconoció haber cometido graves desaciertos tras apartar de su gira al rapero estadounidense Macklemore, quien fue excluido del cartel a raíz de sus discursos y mensajes de solidaridad hacia el pueblo palestino.

“He tenido que tomar decisiones difíciles y estoy cometiendo errores; lo siento muchísimo”, declaró Sheeran visiblemente afectado durante el concierto celebrado en el Lincoln Financial Field.

El conflicto estalló a comienzos de mes, cuando Macklemore instó al público de un recital en Nueva Jersey a pedir la libertad de Palestina y denunció la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

A raíz de esta intervención, empresarios y propietarios de recintos —encabezados por el magnate Robert Kraft, dueño del Gillette Stadium— exigieron la inmediata exclusión del rapero, amenazando con vetar la gira en sus estadios bajo acusaciones de que sus pasadas intervenciones incorporaban retórica antijudía.

Sheeran explicó inicialmente que la decisión de sacar al rapero de la gira derivaba de presiones contractuales de los promotores y no de su voluntad personal; sin embargo, la decisión desató una ola de cancelaciones y el abandono en cadena de otros músicos invitados en protesta.

Durante su discurso en el escenario de Filadelfia, Sheeran rectificó de manera tajante su postura previa, en la que había sostenido que sus shows no debían convertirse en foros políticos. En esta ocasión, la estrella del pop condenó con firmeza la escalada de violencia en Oriente Medio: tachó de “horrendo” el ataque de Hamás de octubre de 2023, pero tildó de “catastrófica, injustificable y desproporcionada” la posterior intervención militar israelí en Gaza, así como la “injusticia sistémica” vivida en Cisjordania.

Asimismo, el cantautor expresó su profunda inquietud por el hecho de que se fiscalicen y censuren los mensajes de los artistas en los escenarios del mundo. Para aplacar la indignación y apoyar la asistencia humanitaria, las partes implicadas han acordado la donación de millones de dólares a organizaciones de ayuda en Gaza.

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