Viajeros pudieron quedar expuestos al sarampión en Los Ángeles

Viajeros en Union Station pudieron haber quedado expuestos al sarampión por un pasajero enfermo durante un periodo de cuatro horas el fin de semana pasado en un tren, advirtieron este viernes funcionarios del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

El personal sanitario dijo que el pasajero infectado, cuya identidad no ha sido revelada, llegó a Union Station en el tren Southwest Chief 3 de Amtrak a las 7:03 a.m. del sábado 12 de septiembre, y partió a las 10:55 a.m. en un autobús de la ruta 5717 de Amtrak Thruway con destino a Bakersfield.

Las personas que estuvieron el Union Station entre las 8:00 a.m. y el mediodía del sábado podrían correr el riesgo de contraer sarampión entre 7 y 21 días después de la exposición, de acuerdo con los funcionarios de salud pública.

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Aquellas personas que ya han padecido sarampión o que han recibido la vacuna recomendada, probablemente estén protegidas, pero deben estar atentas a la aparición de síntomas.

Las personas que no están vacunadas o cuyo estado de vacunación contra el sarampión se desconoce, tienen un mayor riesgo y deben vigilar la aparición de síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con los funcionarios de salud, el último día para vigilar la aparición de síntomas es el 3 de octubre.

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El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, el Departamento de Salud Pública de California y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades colaboran con el personal de los condados para informar a los pasajeros sentados cerca del viajero infectado en el tren o autobús sobre el riesgo de contraer sarampión.

“Ante el aumento de casos de sarampión, es importante que los residentes tomen medidas para asegurarse de estar completamente protegidos“, dijo el funcionario de salud pública del condado de Los Ángeles, el Dr. Muntu Davis.

“La vacuna MMR es la forma más segura y fiable de prevenir el sarampión y protegerse a sí mismo, a su familia y a su comunidad”, añadió.

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El sarampión se transmite por el aire cuando una persona infectada respira, habla, tose o estornuda. Los síntomas incluyen fiebre, tos, secreción nasal, ojos rojos y llorosos, y una erupción cutánea que suele aparecer entre tres y cinco días después de los demás síntomas.

Salud Pública recomendó a las personas que presenten síntomas que permanezcan en casa, eviten ir a la escuela, al trabajo y a reuniones, y que llamen inmediatamente a un profesional de la salud.

Se aconseja a las personas que pudieran haber estado expuestas que no acudan a un centro de salud sin llamar previamente.

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De acuerdo con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, dos dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola tienen una eficacia del 97% contra el sarampión, mientras que una sola dosis tiene una eficacia del 93%.

Hasta el viernes, se habían notificado 3,471 casos de sarampión y cuatro fallecimientos asociados con la enfermedad en el país este año, además de 39 brotes.

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