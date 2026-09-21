Próximos pagos del Seguro Social: ¿Qué jubilados recibirán hasta $5,000 dólares?

La tercera y última ronda de pagos correspondiente al mes de septiembre por parte de la Administración de la Seguridad Social (SSA) a los jubilados después de mayo de 1997 está por iniciar esta semana con montos que alcanzan hasta los $5,000 dólares.

De acuerdo con el cronograma de pagos, el Seguro Social distribuye el dinero de la jubilación en tres partes dependiendo de la fecha de nacimiento del beneficiario. La primera y segunda ronda de pagos ya se concretó a los jubilados nacidos entre los días 1 y 20 de cualquier mes.

¿Quién es elegible para la tercera ronda de pagos de la SSA?

En este sentido, los próximos en recibir el beneficio del Seguro Social son los jubilados nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes el miércoles 23 de septiembre; y dependiendo de su edad de retiro, la entidad asigna los montos.

En este caso, quienes se jubilan a los 62 años obtienen $2,000 dólares, el monto más bajo, ya que la SSA descuenta el 30% del beneficio por jubilación anticipada. Los jubilados a los 65 años reciben el monto base de $3,000 dólares todos los meses, mientras que los retirados a los 70 años obtienen $5,000 dólares, más del 100% del beneficio por postergar su jubilación hasta la edad máxima.

Próximos pagos del Seguro Social

Los próximos pagos de la SSA ya están programados para el mes de octubre; los primeros en cobrar serán los jubilados antes de 1997 y los asegurados al Programa del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI); estos últimos recibirán doble cheque debido a un ajuste en el calendario.

El Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) es una extensión de la SSA que, como su nombre lo indica, envía pagos complementarios a jubilados menores de 65 años y adultos mayores con discapacidad de bajos ingresos o recursos.

Los montos de este beneficio varían dependiendo del estatus civil del asegurado, en el caso de los individuales, reciben $900 dólares mensuales, y los casados, $1,400 dólares cada mes.

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