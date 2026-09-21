Retiran del mercado mezclas de pan y pizza tras problemas en el etiquetado

A través de un informe publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se alertó a los consumidores estadounidenses sobre el retiro de las mezclas de pan y pizza de la marca GF Blends debido a errores en el etiquetado.

Según la entidad sanitaria, el producto retirado del mercado fue etiquetado como libre de gluten y, si bien el fabricante señaló que la harina multiuso fue elaborada de plátano, las pruebas revelaron que contenía gluten, lo que podría ser un riesgo para la salud de los consumidores alérgicos.

¿Qué productos fueron retirados del mercado?

En este sentido, la FDA expuso una lista con los productos de GF Blends que están siendo retirados del mercado, los cuales fueron vendidos en varias tiendas minoristas, supermercados y plataformas como: Eatgangster.com, Trulyaip.com, Amazon.com de todo el país.

Harina de uso general 15.3 oz. Número de lote: 260225; fecha de caducidad: 25 de febrero de 2028.

Harina de uso general 15.3 oz. Número de lote: 260610; fecha de caducidad: 10 de junio de 2028.

Mezcla para pan de 14 oz. Número de lote: 260417; fecha de caducidad: 17 de abril de 2028.

Mezcla para pan de 14 oz. Número de lote: 260617; fecha de caducidad: 17 de diciembre de 2027.

Mezcla para pizza de pan plano de 163 g y 3,98 lb. Número de lote: 260327; fecha de caducidad: 27 de julio de 2027 y 27 de septiembre de 2027.

Mezcla para pizza de pan plano 163 g. Número de lote: 260803; fecha de caducidad :3 de febrero de 2028.

Según la FDA, estos productos superaron el límite establecido por la entidad para etiquetarse como “libre de gluten” y señaló en un comunicado: “Las personas que padecen celiaquía o una intolerancia grave al gluten corren el riesgo de sufrir efectos adversos para la salud o reacciones alérgicas si consumen estos productos”, señaló.

¿Qué hacer con el producto retirado?

La entidad recomienda a los consumidores, en especial a quienes padecen enfermedad celíaca o intolerancia, desechar el alimento o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso. Para más información, puede llamar a GF Blends al 509-375-0909 de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 (hora del Pacífico).

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