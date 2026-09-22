Los Ángeles lanza nueva campaña para evitar que las personas vulnerables pierdan su cobertura de Medi-Cal

Una coalición de líderes de la salud y de la comunidad lanzó “Keep L.A. Covered”, una campaña para ayudar a los residentes del condado de Los Ángeles a conservar su cobertura de Medi-Cal y a superar los obstáculos que puedan surgir a raíz de los cambios federales que entrarán en vigor a partir del próximo año.

Las organizaciones de salud que se reunieron en Lynwood señalaron que más de un millón de residentes del condado se enfrentan a al menos uno de los diversos cambios en Medi-Cal que se implementarán gradualmente hasta 2028, entre ellos nuevos requisitos laborales y verificaciones de elegibilidad dos veces al año a partir del 1 de enero de 2027 para muchos adultos de entre 19 y 64 años.

“La cobertura no es solo una tarjeta en tu cartera: es continuidad, es tranquilidad, es la diferencia entre una familia que se mantiene sana y una familia que se enferma porque no tuvo acceso a la atención médica”, dijo el Dr. Ilan Shapiro, corresponsal jefe de salud y director de asuntos médicos de AltaMed Health Services, y presidente del consejo de administración de L.A. Care Health Plan. “Tenemos que asegurarnos de que ninguna familia pierda su cobertura de Medi-Cal simplemente porque no sabía lo que se avecinaba o lo que tenía que hacer”.

Según la California Health Care Foundation, casi 4 millones de residentes del condado ?el 41% de la población? dependen de Medi-Cal para su atención médica.

Los cambios eximen en gran medida a los padres de niños pequeños, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, pero para quienes sí se ven afectados, hay mucho en juego. Algunos adultos inmigrantes afiliados a Medi-Cal, de 19 años o más, dejarán de recibir servicios dentales completos como parte de su cobertura debido a cambios en la ley estatal. Y al solicitar o renovar tu Medi-Cal, revisarán lo que posees, lo que llaman una “verificación de bienes”.

El Dr. Shapiro y otros líderes de la coalición afirman que lo más probable es que las personas pierdan su cobertura no porque ya no cumplan con los requisitos, sino porque el aviso de renovación se envió a una dirección antigua, llegó en un formato desconocido o no recibió respuesta.

Dr. Ilan Shapiro, corresponsal jefe de salud y director de asuntos médicos de AltaMed Health Services; presidente del consejo de administración de L.A. Care Crédito: Christian Galeno, L.A. Care Health Plan | Cortesía

Pastor Eddie Anderson, director ejecutivo de Partnership for Growth LA. Crédito: Christian Galeno, L.A. Care Health Plan | Cortesía

La nueva campaña lanzada está diseñada para cerrar esa brecha. En el centro de la campaña se encuentra una red de “Defensores de la Cobertura” capacitados —pastores, promotoras, trabajadores de la salud, educadores, empresarios y otros— quienes compartirán información precisa y multilingüe en los lugares a los que los residentes ya acuden: clínicas, congregaciones, escuelas y organizaciones comunitarias.

“Cuando se producen cambios como estos, es útil contar con alguien que conozcas —alguien que escuche tus inquietudes y te ayude a encontrar información confiable”, dijo Lottie Cleveland, una Defensora de la Cobertura. “Como Defensores de la Cobertura, podemos iniciar esas conversaciones, recordarles a nuestros vecinos que estén atentos a los avisos de renovación y ponerlos en contacto con personas que puedan ayudarlos. Queremos que todas las familias sepan que cuentan con apoyo en su propia comunidad para mantener su cobertura.”

Para prepararse para los cambios que se avecinan, recomiendan que todos los beneficiarios de Medi-Cal mantengan actualizados sus datos de contacto y direcciones, estén atentos a sus correos y respondan a las notificaciones de Medi-Cal que reciban en sobres amarillos o blancos.

Entre los socios de la coalición que estuvieron presentes la semana pasada se encontraban L.A. Care Health Plan, la Asociación de Clínicas Comunitarias del Condado de Los Ángeles, la Asociación de Hospitales del Sur de California, el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Los Ángeles, el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles y la Asociación Médica del Condado de Los Ángeles.

“La confianza se construye cuando estamos presentes en nuestros vecindarios, nuestras congregaciones y nuestros centros comunitarios; cuando nos negamos a dejar que nuestras comunidades enfrenten los desafíos solas”, dijo el pastor Eddie Anderson, de la Iglesia Cristiana McCarty Memorial y Growth LA. “Ese es el poder de lo que estamos construyendo aquí: una red de voces de confianza en cada rincón de Los Ángeles, que se asegura de que las personas más afectadas por estos cambios sepan qué deben hacer para seguir contando con cobertura”.

Para más información visite www.keeplacovered.org