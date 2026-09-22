Los Ángeles registra 100 casos del virus del Nilo Occidental y cinco muertes

El condado de Los Ángeles registra 100 casos del virus del Nilo Occidental en lo que va del año, la cifra más alta tan temprano en una temporada de mosquitos en casi una década, informaron funcionarios de salud pública.

En un comunicado, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles dijo que se han reportado cinco fallecimientos, mientras que casi todos los casos diagnosticados con el virus han sufrido una enfermedad grave que afectó el cerebro o la médula espinal, lo que requirió hospitalización.

Salud Pública ha registrado el mayor número de casos del virus del Nilo Occidental de los últimos años. Se recomienda a todos en el condado de Los Ángeles que tomen medidas inmediatas para prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos. pic.twitter.com/iWgJwHI47M — LA Public Health (@lapublichealth) September 22, 2026

La última ocasión en que en el condado se registró este nivel de casos fue en 2017, cuando se reportaron 268 casos durante toda la temporada de mosquitos, dijeron las autoridades sanitarias.

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“El virus del Nilo Occidental puede causar enfermedades graves, y el número de casos graves y fallecimientos que estamos viendo este año es preocupante“, declaró el Dr. Muntu Davis, funcionario de salud del condado.

“Todavía nos encontramos en el periodo de mayor transmisión del virus del Nilo Occidental, por lo que es importante que todos tomen medidas ahora para protegerse a sí mismos y a sus familias“, añadió el funcionario.

Entre las medidas recomendadas por el Dr. Davis están usar repelentes de insectos, eliminar el agua estancada donde se reproducen los mosquitos y asegurar que las puertas y ventanas tengan mosquiteros bien ajustados, sin agujeros ni rasgaduras.

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“Pequeñas acciones como estas pueden marcar una gran diferencia en la prevención de la enfermedad”, aseguró Davis.

El virus del Nilo Occidental es la enfermedad transmitida por mosquitos más común que afecta a los residentes del condado de Los Ángeles. Las autoridades reportan casos cada año, ya que el virus es endémico en la región.

La temporada alta de mosquitos transmisores del virus se extiende de junio a noviembre en el condado de Los Ángeles.

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Salud Pública, en colaboración con los organismos locales de control de vectores, supervisa el riesgo de infección por el virus del Nilo Occidental y proporciona información a los residentes sobre cómo reducir el peligro mediante la promoción de medidas de protección contra los mosquitos.

“La actividad del virus del Nilo Occidental es mayor de lo que solemos ver, y nuestros equipos están respondiendo activamente con una vigilancia reforzada”, expresó el gerente del Distrito de Control de Mosquitos y Vectores del Valle de San Gabriel, Jason Farned.

El gerente dijo que también se llevan a cabo tratamientos específicos para el control de mosquitos, investigaciones sobre enfermedades y una mayor divulgación y educación entre los miembros de la comunidad.

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Las autoridades sanitarias aconsejaron a los residentes que utilicen repelentes de mosquitos registrados por la EPA que tengan DEET, picaridina, IR3535, 2-undecanona y aceite de eucalipto limón, así como que mantengan adecuadamente las piscinas y los jacuzzis.

El virus del Nilo Occidental se transmite a través de la picadura de mosquitos que se han alimentado de aves infectadas.

La mayoría de las personas infectadas con el virus no presentan síntomas, mientras que aproximadamente una de cada cinco desarrolla fiebre y síntomas que pueden incluir dolor de cabeza, dolores musculares, dolor en articulaciones, vómitos, diarrea y sarpullido.

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Aproximadamente una de cada 150 personas infectadas desarrolla síntomas graves, que pueden incluir fiebre alta, rigidez en el cuello, confusión, debilidad muscular o parálisis.

Las personas mayores de 50 años y aquellas con problemas de salud preexistentes corren un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles dijo que no existe ninguna vacuna para prevenir la infección por el virus del Nilo Occidental ni ningún tratamiento específico.

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