Amazon activa ofertas antes de Prime Big Deal Days: descuentos de hasta 70% y productos desde $1

Si estás esperando que el calendario avance para buscar los mejores precios, te acercamos una buena noticia: no será necesario esperar hasta octubre para comenzar a encontrar ofertas de Amazon.

El gigante del comercio electrónico comenzó a ofrecer descuentos antes de Prime Big Deal Days 2026, que se celebrará el 6 y 7 de octubre. Ya hay rebajas de hasta 70% en determinados dispositivos, productos desde $1 en Amazon Haul y beneficios adicionales en libros, música, restaurantes y hasta compra de autos.

No hay que esperar al 6 de octubre: ofertas anticipadas de Amazon

La compañía activó una primera tanda de promociones antes de Prime Big Deal Days 2026, el evento de descuentos para miembros Prime que se realizará durante 48 horas, el 6 y 7 de octubre.

Entre las promociones adelantadas aparecen descuentos de hasta 70% en determinados dispositivos Blink, artículos desde $1 en Amazon Haul, productos de Amazon Essentials desde $10 y Amazon Basics desde $3.

También hay promociones que se alejan bastante de las compras tradicionales de Amazon: algunos usuarios pueden recibir una tarjeta de regalo de $1,500 al comprar o alquilar un vehículo elegible a través de Amazon Autos.

Amazon confirmó que las ofertas anticipadas ya están disponibles y que nuevas promociones llegarán cuando comience oficialmente Prime Big Deal Days.

Ofertas de Amazon que ya están disponibles

Una de las categorías con mayores porcentajes de descuento es la de dispositivos fabricados o comercializados por Amazon. La compañía anuncia hasta 45% de descuento en dispositivos y paquetes seleccionados, entre ellos televisores Amazon Ember, Ring Battery Doorbell y determinados Kindle.

En el caso de la línea de seguridad para el hogar Blink, los descuentos alcanzan hasta 70% en paquetes seleccionados, incluidos algunos que combinan cámaras Blink Outdoor y Video Doorbell.

Los porcentajes máximos no se aplican a todos los dispositivos de la categoría y los precios pueden cambiar según el producto y la disponibilidad.

Productos desde $1 en Amazon Haul

Otro de los grandes ganchos de esta etapa previa aparece en Amazon Haul, la plataforma de productos económicos de Amazon. La compañía promociona artículos de temporada como tazas, velas, mantas y pijamas desde $1.

También anticipa:

Hasta 50% de descuento en determinados artículos para reuniones y eventos deportivos.

Decoración para el hogar por menos de $8.

Prendas de moda de otoño por menos de $6.

Son muchas las opciones y los descuentos son importantes. De todos, recuerda que el precio inicial de $1 no significa que todos los productos de Amazon Haul tengan ese valor, sino que existen artículos seleccionados que comienzan en ese precio.

Amazon Essentials desde $10 y artículos para el hogar desde $3

Las marcas propias de Amazon también forman parte de las promociones anticipadas. Amazon Essentials tendrá prendas de moda de otoño desde $10, incluidos suéteres, cárdigans y otros básicos de temporada.

En Amazon Basics, la compañía promociona artículos cotidianos desde $3, como determinados productos de limpieza, papel y otros artículos para el hogar. Algunos productos de estas categorías tendrán descuentos de hasta 40%.

Hasta 65% de descuento en libros

Los lectores también encontrarán promociones antes del evento. Amazon anuncia descuentos de hasta 65% en miles de libros impresos seleccionados.

Además, determinados usuarios pueden obtener tres meses gratuitos de Kindle Unlimited, un libro Kindle gratuito mediante Amazon First Reads, una lectura corta adicional y cuatro meses de Audible Standard por $0.99 al mes.

Como ocurre con otras promociones, existen requisitos de elegibilidad y las condiciones pueden variar según el usuario.

Puedes ver: Amazon ofrece 10 formas de ahorrar en tus compras que muy pocos conocen

Amazon ofrece una tarjeta de regalo de $1,500 por comprar un auto

Una de las promociones más llamativas no tiene que ver con electrónicos ni artículos para el hogar. Amazon ofrece una Amazon Gift Card de $1,500 a miembros Prime que compren o alquilen determinados vehículos nuevos elegibles mediante Amazon Autos.

La promoción está vigente entre el 15 de septiembre y el 7 de octubre de 2026. El comprador debe completar la operación mediante Amazon Autos y retirar el vehículo en uno de los concesionarios participantes. Después de la entrega, Amazon enviará la tarjeta de regalo por correo electrónico.

La oferta está sujeta a términos, disponibilidad de vehículos y concesionarios participantes.

$20 de descuento en pedidos de Grubhub

Los miembros Prime también pueden obtener un descuento en comida a domicilio antes de Prime Big Deal Days. Hasta el 5 de octubre, Amazon anuncia $20 de descuento en pedidos de Grubhub de $30 o más utilizando el código DEALS20 al pagar.

Grubhub+ continúa incluido sin costo adicional para miembros Prime elegibles.

Hasta cuatro meses gratis de Amazon Music Unlimited

La compañía también lanzó promociones para Amazon Music Unlimited. Los miembros Prime elegibles que todavía no hayan probado el servicio pueden obtener cuatro meses gratuitos.

Quienes no tengan Prime pueden acceder a tres meses gratis bajo determinadas condiciones. Para nuevos clientes que activen el servicio mediante Alexa existe además una promoción de tres meses por $0.99.

Amazon Music Unlimited ofrece acceso a más de 100 millones de canciones, podcasts y determinados contenidos de Audible.

También hay beneficios para quienes pagan con puntos

Algunas promociones requieren determinados métodos de pago. Desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, clientes Prime elegibles que utilicen por primera vez puntos de American Express Membership Rewards pueden obtener 50% de descuento, hasta un máximo de $50, al canjear puntos en compras que cumplan los requisitos.

Los usuarios que ya hayan utilizado este beneficio pueden encontrar otra promoción de 15% de descuento, hasta $15, dependiendo de su elegibilidad.

También existen descuentos vinculados con puntos de determinadas tarjetas Mercury.

Prime Card ofrecerá hasta 10% o más de reembolso

Los titulares elegibles de Prime Card pueden obtener 10% de reembolso o más en marcas y categorías seleccionadas durante la etapa previa a Prime Big Deal Days.

La promoción comenzó el 15 de septiembre y continuará hasta el 6 de octubre. El porcentaje depende del producto y no se aplica a todas las compras realizadas en Amazon.

Cuándo es Prime Big Deal Days 2026

El evento principal comenzará el 6 de octubre a las 12:01 a.m., hora del Pacífico, y se extenderá durante 48 horas hasta el 7 de octubre.

Amazon anticipó ofertas en más de 35 categorías, entre ellas electrónica, moda, belleza, hogar, juguetes, artículos para las fiestas y productos de uso cotidiano. La compañía adelantó que durante el evento habrá descuentos de 45% o más en determinados productos de marcas como Sony, Tarte y Adidas, además de promociones en marcas como LEGO, Dyson y Dove.

¿Hay que ser miembro Prime?

Para acceder a las ofertas exclusivas de Prime Big Deal Days es necesario contar con una membresía Prime. Actualmente, la membresía estándar cuesta $14.99 al mes o $139 al año en Estados Unidos.

Las personas elegibles pueden acceder a una prueba gratuita de 30 días.

Amazon también ofrece planes reducidos: Prime for Young Adults cuesta $7.49 mensuales o $69 al año después de su período promocional, mientras que Prime Access está disponible por $6.99 mensuales para determinados beneficiarios de asistencia gubernamental o personas que cumplan los requisitos de ingresos.

¿Conviene comprar ahora o esperar al 6 de octubre?

Que una oferta esté disponible antes del evento no significa necesariamente que sea el precio más bajo que tendrá el producto durante Prime Big Deal Days. Amazon puede añadir nuevas promociones, modificar descuentos o agotar productos durante las próximas semanas.

Por eso, antes de comprar conviene comparar el precio actual con el historial del producto y no guiarse únicamente por el porcentaje de descuento anunciado.

La propia Amazon está incorporando herramientas para facilitar esa comparación, incluido un historial de precios que permite observar la evolución de determinados productos durante los últimos 365 días.

En artículos que ya tengan un descuento importante y que el comprador necesite de todas maneras, adelantar la compra puede evitar problemas de inventario. Para compras menos urgentes, comparar precios hasta el 6 de octubre permitirá saber si aparecen promociones mejores.

Lo que ya está claro es que Prime Big Deal Days dejó de ser solamente un evento de dos días: Amazon está utilizando las semanas anteriores para liberar descuentos progresivamente y llevar a los compradores al evento de octubre con buena parte de la temporada de compras navideñas ya iniciada.

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