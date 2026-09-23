Trabajadores de L.A. defienden sus empleos

Una coalición de sindicatos, empresas y grupos comunitarios se unió para defender la ampliación del Centro de Convenciones de Los Ángeles como una inversión en empleos sindicales, la revitalización del centro de la ciudad y el futuro económico de la urbe angelina.

En la céntrica Gilbert Lindsay Plaza y a un costado de las labores de renovación del edificio, Yvonne Wheeler, presidenta de la Federación del Trabajo del Condado de Los Ángeles, señaló que se espera que el proyecto cree más de 15,000 empleos y genere unos ingresos fiscales estimados de 652 millones de dólares para el fondo general de la ciudad a lo largo de 30 años y atraiga más visitantes y actividad económica a Los Ángeles.

Wheeler criticó a la concejal y candidata a la alcaldía, Nithya Raman, por haber publicado un video en el que se preguntaba por qué Los Ángeles estaba tan escasa de fondos y por criticar el proyecto de modernización del Centro de Convenciones de Los Ángeles, calificándolo de “proyecto inútil y costoso” (boondoggle).

“Con ese término, ella califica de inútiles los empleos, los salarios y las oportunidades para los trabajadores”, dijo.

Wheeler mencionó que no son solo cifras, porque detrás de esos números hay trabajadores: obreros de la construcción, aprendices, miembros de Teamsters, de la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos (IBEW), de la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE), pintores, peones, trabajadores de hoteles, restaurantes y servicios de mantenimiento de edificios, así como miles de miembros de otros sindicatos.

“Son personas que están construyendo sus carreras, manteniendo a sus familias, pagando el alquiler, llevando comida a la mesa y tratando de forjar un futuro para sí mismas y para sus seres queridos”, dijo

“Un buen empleo sindical no es simplemente una partida presupuestaria; es dignidad, estabilidad y una oportunidad para un futuro mejor”, añadió.

Durante años, en Los Ángeles se había debatido la necesidad de modernizar el Centro de Convenciones.



Ya se están realizando obras en el Centro de Convenciones.

La aprobación del proyecto de 2,600 millones de dólares se dio en septiembre de 2025. En la votación 11-2, las concejales Nithya Raman y Katy Yaroslavsky manifestaron su oposición. La construcción está en marcha desde octubre de 2025.

Yaroslavsky argumentó que la ampliación a gran escala suponía un riesgo financiero y era “poco realista, inasequible y fiscalmente irresponsable”.

Por su parte, Raman afirmó que el proyecto era un “acuerdo de motivación política negociado en beneficio de los intereses con mayor influencia en el Ayuntamiento, no de los residentes”.

Asimismo, declaró que, tras tener en cuenta los ingresos previstos, el proyecto compromete a la ciudad a realizar pagos anuales por servicio de la deuda de entre 90 y 100 millones de dólares aproximadamente, con cargo al fondo general.

Ernesto Medrano, secretario ejecutivo del Consejo de Gremios de la Construcción y la Edificación de los condados de Los Ángeles y Orange, indicó que las autoridades locales tomaron la decisión correcta y procedieron con el proyecto de ampliación del Centro de Convenciones.

Mencionó que las obras están en marcha y han generado miles de empleos sindicalizados y oportunidades de aprendizaje.

“Se trata de carreras profesionales locales reales —no de trabajos precarios o temporales— que incluyen capacitación técnica y beneficios, permitiendo a las familias construir un futuro aquí en Los Ángeles”, consideró.

A su alrededor, decenas de trabajadores salieron durante su descanso para mostrar la fuerza de los sindicatos. En esquina de la calle Figueroa y el bulevar Pico tenían estacionado un camión con el eslogan “Latinos por Bass”.

De 38 a 52 dólares la hora

“Nithya Raman está equivocada, totalmente equivocada”, dijo Medrano, quien comenzó su carrera como miembro del sindicato Teamsters, trabajando en ferias comerciales en distintos centros de convenciones, transportando cajas y entregándolas a los decoradores del local 831, quienes montaban las exposiciones.

Aquel trabajo le permitió seguir formándose, ahorrar dinero y asistir a la universidad, ya que, como miembro de Teamsters, ganaba un buen sueldo.

“Seguimos escuchando a Nithya Raman decir que apoya la infraestructura y la revitalización del centro de la ciudad, pero cuando realmente importaba, cuando más la necesitábamos, se opuso precisamente al proyecto que impulsa esa revitalización”, manifestó el líder. “No se puede pretender defender el futuro del centro de la ciudad mientras se actúa en contra de los empleos y de los trabajadores que lo están construyendo”.

Jorge Hernández, electricista sindicalizado y miembro de la Local 11 del IBEW, destacó que los proyectos de construcción de esta magnitud a menudo sirven como puntos de entrada vitales a muchas carreras en la construcción sindicalizada, ofreciendo atención médica, beneficios y un camino hacia una jubilación digna.

“Estos empleos desempeñan un papel esencial al impulsar proyectos eléctricos adicionales —como la posible ampliación del centro de convenciones—, al lanzar carreras profesionales y al brindar oportunidades de ascenso.

La tarifa salarial más baja que maneja actualmente el sindicato International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) para el Centro de Convenciones, bajo el convenio de IATSE, es de 38.50 dólares por hora, más los beneficios, que representan un 30 % adicional.

“Si hacemos los cálculos, en realidad estaríamos hablando de unos 52 dólares la hora”, informó Ron Valentine, representante sindical de la Sección Local 33 de Tramoyistas de la IATSE.

Trabajadores de Los Ángeles apoyan la creación de empleos que ofrece la renovación del Centro Convenciones.

¿Qué haría con $100 millones al año?

La concejal y candidata a la alcaldía de Los Ángeles, Nithya Raman, aclaró a La Opinión que no está en contra de la modernización del centro de la ciudad.

“El problema es que tenemos una alcaldesa [Karen Bass] que quiere gastar tanto dinero”, dijo Liz García, portavoz de la campaña de Raman, a La Opinión. “Ella piensa que este plan de gastar 100 millones cada año por los próximos 30 años mejor podría invertirse en los servicios básicos que requiere toda la ciudad, no solo en el Centro de Convenciones”.

García enfatizó que Nithya Raman, concejal por el distrito 4 de la ciudad, miembro del Partido Demócrata y Socialistas Democráticos de América ha recibido el respaldo del sindicato de carpinteros y de Unite Here, “porque entiende la lucha de los trabajadores, y nunca estaría contra ellos”.

Añadió que el problema esencial es que “Karen Bass está negociando en el Ayuntamiento con los grupos de poder y la ciudad no tiene ese dinero [para financiar el proyecto de revitalización del Centro de Convenciones]”.

Cuando se propuso inicialmente en 2015, el costo de la ampliación del Centro de Convenciones se estimó en 470 millones de dólares.

De acuerdo con la campaña de Raman, el plan de financiación actual contempla un endeudamiento de aproximadamente 2,690 millones de dólares y un servicio de la deuda total de 5,390 millones de dólares. Incluso teniendo en cuenta los nuevos ingresos previstos, se espera que el proyecto suponga para el Fondo General un costo anual de unos 100 millones de dólares durante décadas.

El sitio web Convention.NithyaForTheCity.com permite a los habitantes de Los Ángeles decidir cómo invertirían los aproximadamente 100 millones de dólares que se prevé que el proyecto tome del Fondo General cada año. La herramienta calcula cuántos bomberos, operadores del 911, marquesinas de autobús, árboles urbanos, rampas en las aceras, reparaciones de aceras y repavimentaciones de calles se podrían financiar con ese dinero.

La candidata a la alcaldía de Los Ángeles resumió que: En Balboa Park, donde el calor extremo hace que la sombra sea esencial, 100 millones de dólares podrían financiar 1,066 paradas de autobús con sombra o permitir la plantación y el arraigo de más de 38,000 árboles urbanos.

En el Distrito de las Artes de North Hollywood (North Hollywood Arts District), los mismos 100 millones anuales podrían destinarse a reparar más de 1.3 millones de pies cuadrados de aceras o a instalar más de 2,200 rampas en las aceras que cumplan con la normativa ADA (accesibilidad para personas con discapacidad).

A lo largo del bulevar Ventura, en la zona de Studio City, los 100 millones de dólares permitirían repavimentar más de 400 millas de carriles o financiar la operación y el mantenimiento de casi 176,000 farolas durante un año.

Además, en la estación de metro Universal City/Studio City, se destacarían inversiones capaces de hacer que el transporte público sea más seguro, rápido y cómodo, incluyendo paradas con sombra y cientos de millas de carriles exclusivos para autobuses.

El mismo gasto anual podría financiar, durante un año, aproximadamente 625 puestos de bomberos y paramédicos, o más de 700 puestos de operadores civiles del servicio 911.