‘No vamos a detenernos’: un organizador de Unión del Barrio es objeto de burlas y ‘amenazas’ por parte de un agente de ICE

“Tengan cuidado si están en el área; tenemos a la migra aquí”, se escucha decir a un organizador del grupo de defensa de inmigrantes Unión del Barrio en un video de alerta publicado el miércoles por la mañana en City of Industry.

De acuerdo con Ron Góchez, líder de Unión del Barrio, el comunicado llegó alrededor de las 7:50 a. m., en el que se le informó a la comunidad por Instagram que un organizador llamado Ron — que no debe confundirse con Ron Góchez — confirmó que un vehículo Ford negro, estacionado frente a la oficina del Departamento del Sheriff de City of Industry, era de agentes de inmigración.

Según imágenes exclusivas analizadas por La Opinión, en algún momento lo que comenzó como una respuesta de rutina a la presencia de ICE en la comunidad se convirtió, según los organizadores, en una sesión de burlas e intimidación por parte de un agente de inmigración.

“Los agentes, desde sus vehículos, utilizaron el altavoz que llevan y empezaron a burlarse, diciendo: ‘Oye, Ronald, ¿crees que podrías conseguirme una Big Mac?’, como una forma de hacerle saber a Ron que sabían su nombre”, dijo Góchez, quien hablaba en nombre del activista, miembro de Unión del Barrio. “Y luego se pusieron a burlarse de él llamándolo ‘Ronald McDonald’”.

En los videos se puede observar que, mientras el vehículo se acercaba al organizador, quien estaba parado afuera de las oficinas del Departamento del Sheriff en la avenida Hudson, uno de los agentes empezó a mencionar el nombre completo del organizador—quien prefirió no compartir su nombre completo en este artículo por motivos de seguridad—, indicando su dirección completa y preguntando: “¿Todavía vives en (dice la dirección)?”. Luego, el agente empezó a mencionar nombres de familiares que viven en la casa del organizador y a preguntarle si aún viven con él.

“Te esperaré ahí”, le responde el organizador al agente, quien le dijo que es posible que visite su casa.

Captura de uno de los dos videos que La Opinión revisó. Crédito: Union del Barrio | Cortesía

“Le estaban haciendo saber que ellos saben quién es y dónde vive. Básicamente, es una amenaza. Es una amenaza velada”, dijo Góchez. “En ese momento su vehículo estaba ahí, así que lo acorralaron para que no pudiera irse, por lo que quedó atrapado entre los agentes del ICE y la estación del sheriff; fue entonces cuando se publicó en Instagram la solicitud de refuerzos”.

Góchez explicó que el Distrito Escolar Unificado de Hacienda La Puente se encontraba a solo 6 minutos del lugar del incidente, lo cual era una de las principales razones por las que querían que los agentes se retiraran de la zona, por temor a que algún padre fuera detenido. Agregó que en esos momentos los organizadores llamaron a las escuelas cercanas y a los negocios locales para alertarlos.

Finalmente, los agentes se retiraron, pero, según Góchez, quien se mantenía en contacto con los organizadores en el lugar, regresaron poco después, antes de irse de nuevo, y, finalmente, los organizadores los encontraron dando vueltas por el estacionamiento trasero de un supermercado Superior cercano.

“Dondequiera que fueran, informábamos a la comunidad para que la gente supiera por dónde andaban”, contó Góchez. “Al final comenzaron a irse, y algunos de nuestros miembros confirmaron que su destino final fue el centro de Los Ángeles, en el Centro Metropolitano de Detención; se fueron de la vecindad”.

“Así que nadie fue detenido ese día”, concluyó Gochez.

Pero parece que los insultos al organizador en el video fueron más allá de ese incidente. En unas capturas de pantalla a las que La Opinión tuvo acceso, parece que una página que la organización describe como “falsa”, con el nombre de Jay Martínez, hizo comentarios en el perfil de Unión del Barrio similares a los que el agente le hizo en persona al organizador.

Capturas de pantalla de los comentarios en el Instagram de Unión del Barrio.

“Vete a casa, Ronald (apellido). Pomona te está esperando”.

Seguido por otro comentario con una imagen generada por IA de lo que parece ser el organizador vestido como el payaso Ronald Mcdonald del restaurante McDonald’s.

“Sabemos que es posible que esa persona con ese perfil en Instagram sea uno de los propios agentes”, dijo el líder de Unión del Barrio.

Aunque se considera legal que los departamentos de policía, incluidos los agentes de inmigración, creen cuentas falsas en Instagram u otras redes sociales con fines de vigilancia, está prohibidos por ley utilizarlas para acosar a personas.

La Opinión se puso en contacto con ICE para solicitar un comentario sobre el comportamiento de sus agentes, pero al cierre de esta edición no ha recibido respuesta.

“Eso no está bien; imagínate si nosotros los tratáramos igual. ¿Hostigándolos, amenazándolos, mencionando a miembros de su familia y acosándolos en línea? La reacción sería completamente diferente; probablemente estaríamos en la cárcel o sufriríamos graves consecuencias si alguno de nosotros actuara así”, dijo Góchez.

Nueva forma de operar

El líder de la organización comunitaria compartió que, aunque las redadas masivas que se vieron a principios del año y en 2025 ya no ocurren con tanta frecuencia, los arrestos continúan en los exteriores de cortes, aeropuertos, cárceles y oficinas de inmigración. Diciendo que, normalmente, los agentes esperan a que la gente salga de estos lugares para poder arrestarla. Una estrategia que pensaron que se utilizó el miércoles cuando los agentes se estacionaron afuera del Departamento del Sheriff en City of Industry.

La Opinión habló con empleados del supermercado Superior y de otros negocios cercanos a la oficina del alguacil, donde ocurrió el incidente, y todos mencionaron que en el último mes se ha observado un aumento de la presencia de agentes de ICE en el Valle de San Gabriel.

“Creo que la zona de Los Ángeles que más está sufriendo en este momento es el Valle de San Fernando y comunidades como la de hoy (miércoles)”, consideró Gochez. “Creo que esto se debe a que hay menos organización allá en comparación con donde estamos nosotros, en South Central y en el centro de Los Ángeles; por eso, en nuestra zona hay muy poca actividad de ICE, porque creo que saben que patrullamos todos los días”.

El activista mencionó que, para satisfacer la demanda en zonas como el Valle de San Fernando y otras, pronto comenzarán a ayudar a organizar grupos más grandes con el fin de proteger a las comunidades más vulnerables.

En cuanto a la vigilancia a la que sienten que están sometidos, dijo que sabían que cuanto más lograra la comunidad impedir que detuvieran a alguien, más estarían en el punto de mira de ICE.

“Sabemos que nos están observando por el trabajo que hacemos, lo entendemos. Pero no nos vamos a dejar intimidar”, dijo Góchez. “No vamos a detenernos. Solo hemos ido creciendo. Vamos a durar más que ellos. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y no nos van a detener”.