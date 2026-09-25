¿Qué debes saber sobre los antidepresivos? Solo tómalos bajo prescripción médica

Los antidepresivos figuran entre los medicamentos más recetados en el mundo. Millones de personas los utilizan cada año para tratar la depresión, la ansiedad y otros trastornos del estado de ánimo. Sin embargo, junto con su uso extendido, crece también la desinformación: mitos sobre su funcionamiento, temores infundados y, en algunos casos, la peligrosa costumbre de automedicarse. Esto es lo que conviene entender antes de acercarse a este tipo de tratamiento.

Los antidepresivos actúan principalmente sobre neurotransmisores —como la serotonina, la noradrenalina o la dopamina— que participan en la regulación del ánimo. Existen varias familias: los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN), los tricíclicos y los inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), entre otros. Cada grupo tiene un mecanismo de acción distinto, así como un perfil propio de beneficios y efectos secundarios.

No existe un antidepresivo “universal”: lo que funciona bien para una persona puede no ser eficaz —o incluso resultar contraproducente— para otra. Por eso la elección del fármaco requiere una evaluación clínica individualizada.

No actúan de inmediato

Uno de los aspectos que más se malinterpreta es el tiempo de respuesta. A diferencia de un analgésico, los antidepresivos suelen tardar entre dos y seis semanas en mostrar efectos perceptibles, y en ocasiones el ajuste de dosis o el cambio de fármaco puede extender ese periodo.

Abandonar el tratamiento antes de tiempo por considerar que “no funciona” es un error común que interrumpe el proceso justo antes de que pueda dar resultado.

Riesgos de la automedicación

Tomar antidepresivos sin supervisión médica —ya sea iniciándolos por cuenta propia, compartiendo medicación con otra persona o ajustando las dosis sin consultar— conlleva riesgos serios:

Interacciones peligrosas con otros medicamentos, suplementos o sustancias.

con otros medicamentos, suplementos o sustancias. Efectos secundarios no controlados , que van desde náuseas y alteraciones del sueño hasta, en casos raros, riesgos cardiovasculares o neurológicos.

, que van desde náuseas y alteraciones del sueño hasta, en casos raros, riesgos cardiovasculares o neurológicos. Síndrome de discontinuación , un conjunto de síntomas (mareos, irritabilidad, sensación de “descargas eléctricas”, insomnio) que puede aparecer al suspender el tratamiento de forma abrupta, razón por la cual la retirada debe hacerse siempre de manera gradual y supervisada.

, un conjunto de síntomas (mareos, irritabilidad, sensación de “descargas eléctricas”, insomnio) que puede aparecer al suspender el tratamiento de forma abrupta, razón por la cual la retirada debe hacerse siempre de manera gradual y supervisada. Diagnóstico incorrecto: síntomas de depresión pueden estar asociados a otras condiciones médicas o psiquiátricas que requieren un abordaje distinto.

Recordemos a la “generación Prozac”

El término “generación Prozac” (o Nación Prozac, como tituló Elizabeth Wurtzel en su libro de 1994) se utilizó para describir a los jóvenes de la Generación X —nacidos aproximadamente entre finales de los 60 y principios de los 80— que crecieron en los años 90 en un contexto de normalización y popularización del uso de antidepresivos, especialmente la fluoxetina (Prozac), como respuesta a la depresión, la ansiedad y el desencanto existencial característico de esa década.

El Prozac fue aprobado en EE.UU. en 1987–1988 y se convirtió rápidamente en el antidepresivo más recetado del mundo.

A diferencia de los antidepresivos anteriores (tricíclicos), tenía menos efectos secundarios graves, lo que permitió su uso más amplio, incluso en adolescentes, y le dio un perfil más “seguro” y menos estigmatizante.

En los 90, tomar Prozac dejó de ser visto solo como tratamiento clínico y pasó a asociarse con una especie de “cosmética psicológica”: una forma de ajustar el estado de ánimo, manejar el estrés o incluso buscar una “felicidad sintética”.

La eficacia: un debate científico

Es conocida una controversia académica de larga data. El médico Peter Gøtzsche, de la organización Cochrane, ha sostenido públicamente en distintos artículos que los antidepresivos tienen escasa eficacia y pueden, al contrario, causar efectos secundarios, adicción y aumento de tendencias suicidas, además de cuestionar las prácticas de la industria farmacéutica.

Frente a esta postura, el psiquiatra David J. Nutt, profesor del Imperial College de Londres, le ha respondido con réplicas contundentes en la revista The Lancet, defendiendo la utilidad clínica del tratamiento, polémica recogida por la agencia SINC.

El papel del seguimiento médico

Un profesional de la salud no solo determina qué fármaco y qué dosis son adecuados, sino que también da seguimiento a la evolución del paciente, ajusta el tratamiento según la respuesta y vigila la aparición de efectos adversos. En muchos casos, el tratamiento farmacológico se combina con psicoterapia, lo que mejora significativamente los resultados a largo plazo.

Los antidepresivos han demostrado ser herramientas eficaces para millones de personas, pero no son inofensivos ni intercambiables entre sí. Su uso responsable exige diagnóstico profesional, dosis ajustada a cada caso y acompañamiento durante todo el proceso, incluida la etapa de finalización del tratamiento.

Si tú o alguien cercano atraviesa síntomas de depresión o ansiedad, el primer paso no es buscar un medicamento, sino consultar con un médico o psiquiatra que pueda ofrecer un diagnóstico certero y un plan de tratamiento seguro.

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