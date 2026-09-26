Sensor CKP dañado: señales que alertan de una falla en el motor

Un auto que comienza a apagarse sin explicación, pierde fuerza o presenta problemas para arrancar puede estar dando señales de una falla en el sensor CKP. Aunque se trata de un componente pequeño, su información resulta fundamental para que la computadora del vehículo pueda controlar correctamente el motor.

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El CKP, conocido también como sensor de posición del cigüeñal, registra la velocidad de giro y la posición de este componente.

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La información llega a la ECU, que utiliza esos datos para coordinar elementos como la inyección de combustible y el encendido.

Estas señales pueden aparecer primero

La dificultad para arrancar suele ser uno de los primeros indicios. El motor puede tardar más de lo habitual en encender o directamente no hacerlo si la ECU deja de recibir una señal correcta.

También pueden aparecer apagones repentinos mientras se conduce, pérdida de potencia, funcionamiento irregular al ralentí y un aumento en el consumo de combustible. En algunos casos, además, se enciende la luz de Check Engine.

Eso sí, estos síntomas no necesariamente significan que el CKP sea el culpable. Un problema de cableado, combustible o distribución puede generar comportamientos similares.

El potente motor de la Nissan Patrol Nismo 2026. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

El diagnóstico comienza con la computadora

Una revisión con un escáner OBD-II permite comprobar si la ECU almacenó algún código relacionado con el sistema. El P0335, por ejemplo, está asociado con una falla en el circuito del sensor de posición del cigüeñal.

Después del escaneo conviene revisar físicamente el componente. El cableado, los conectores y la zona donde está instalado pueden presentar humedad, suciedad, corrosión o daños que interrumpan la señal.

Un multímetro también puede ayudar a comprobar el sensor, aunque los valores correctos dependen del tipo de componente y del vehículo. En determinados modelos puede ser necesario analizar directamente la señal con un equipo especializado.

Más del Toyota GR86 2027. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Cambiar el sensor no siempre es la solución

Si el problema está en un cable o conector, reparar esa parte puede solucionar la falla sin necesidad de sustituir el CKP. Cuando el sensor está averiado, normalmente sí será necesario instalar uno nuevo que sea compatible con el vehículo.

La revisión debería incluir también el anillo reluctor, el volante del motor y la correa o cadena de distribución. Un daño o desplazamiento en alguno de estos elementos puede provocar una lectura incorrecta y hacer que la falla continúe incluso después de cambiar el sensor.

Mantener las conexiones protegidas de aceite, humedad y suciedad ayuda a evitar problemas eléctricos. Y si aparecen apagones, dificultades de arranque o la luz de Check Engine, conviene revisar el vehículo cuanto antes para evitar quedarse varado o circular con una falla que pueda comprometer su funcionamiento.

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