Esto cuesta cambiar un airbag después de un choque

Un choque puede dejar daños que no siempre son evidentes a simple vista. Entre ellos está el sistema de airbags, que después de activarse ya no puede volver a utilizarse como si nada hubiera ocurrido. La bolsa cumple su función una sola vez y debe ser sustituida.

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El problema es que cambiarla no siempre significa instalar una pieza nueva y listo.

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El impacto también puede afectar sensores, conexiones y el módulo encargado de controlar todo el sistema, por lo que una revisión completa resulta necesaria antes de volver a circular con normalidad.

El airbag no se puede reutilizar

Cuando una bolsa de aire se despliega, queda fuera de servicio. No sirve volver a colocarla ni reemplazar únicamente la cubierta que queda visible en el volante o el tablero.

El sistema de retención suplementario necesita comprobar que todos sus componentes estén en condiciones correctas. Una reparación incompleta puede dejar al vehículo sin la protección que debería ofrecer en otro accidente.

Airbag de Honda. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

El costo depende de las piezas afectadas

El precio de una bolsa de aire puede rondar los $500 dólares, aunque esa cifra no incluye necesariamente la mano de obra ni otros elementos que deban cambiarse.

El golpe también puede exigir la sustitución de sensores de impacto, del módulo de control o del muelle de reloj, que mantiene las conexiones eléctricas del airbag ubicado en el volante. Por eso, la factura final puede aumentar considerablemente según el vehículo y la magnitud del accidente.

Los sensores detectan las condiciones del impacto y envían la información al módulo de control. Este interpreta esos datos y determina cuándo activar el sistema. Si alguno de esos componentes quedó afectado, cambiar solamente la bolsa no resolverá el problema.

Sistema de airbag de Honda. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

La reparación no debería quedar pendiente

Seguir utilizando un vehículo con los airbags desplegados significa circular sin una de sus principales herramientas de protección en caso de otra colisión.

La luz de advertencia del sistema también puede permanecer encendida después del accidente. Ese aviso indica que existe una falla que debe ser diagnosticada y reparada antes de volver a confiar plenamente en el sistema.

Por eso, después de un choque con despliegue de airbags, lo recomendable es llevar el vehículo a un taller especializado y comprobar todo el conjunto. El objetivo no es únicamente apagar una luz o cambiar una pieza visible, sino recuperar correctamente el funcionamiento del sistema de seguridad.

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