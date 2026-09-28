Con pastel de bodas congelado: Así celebraron Selena Gomez y Benny Blanco su primer año de casados

Selena Gomez y Benny Blanco alcanzaron un hito importante en su historia de amor al celebrar su primer aniversario de bodas. Fieles a su estilo romántico, la estrella del pop y el productor musical conmemoraron su primer año de casados rescatando una de las tradiciones nupciales más antiguas y conocidas del ámbito familiar: comer el pastel de bodas que mantuvieron congelado desde el día de su ceremonia.

La pareja, que contrajo matrimonio el 27 de septiembre de 2025 en una ceremonia privada en Santa Bárbara, California, recurrió a sus redes sociales para compartir el emotivo momento con sus de seguidores.

Gomez publicó una foto en blanco y negro del día de la boda acompañada del mensaje: “Feliz aniversario, mi amor. Te amo hasta la luna y de regreso”. Por su parte, Blanco reaccionó publicando otra captura inédita del enlace junto a las palabras: “Un año completado… quedan infinitos por delante”.

Sin embargo, el toque más pintoresco de la jornada llegó al momento del postre. El productor reveló semanas atrás en una entrevista televisiva que la abuela de la cantante, cariñosamente llamada “Nana”, insistió firmemente en congelar la parte superior del pastel nupcial para consumirla justo un año después, una costumbre tradicional destinada a atraer la buena suerte y la prosperidad en el matrimonio.

A pesar de que el emblemático pastel de bodas sufrió pequeños contratiempos el día del evento —entre ellos un divertido incidente narrado por la pareja en el que el actor Martin Short intentó comerse una porción antes del corte oficial—, el postre fue preservado con éxito. Al probarlo doce meses después, Blanco bromeó en redes comentando que un pastel de un año de antigüedad “nunca había sabido tan bien”.

El festejo marca doce meses de un matrimonio celebrado rodeado de familiares y amigos cercanos, incluidos invitados de la talla de Taylor Swift y Ed Sheeran.

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