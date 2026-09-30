El Batimóvil de “Batman Returns” de Michael Keaton será subastado por millones

El Batimóvil que acompañó a Michael Keaton en Batman Returns está a punto de convertirse en una pieza de colección para alguien con varios millones de dólares disponibles. El automóvil utilizado durante el rodaje de la película de 1992 será puesto a la venta en Los Ángeles.

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Julien’s Auctions y Turner Classic Movies (TCM) preparan The Ultimate Batman Auction, una subasta que tendrá lugar el 23 de noviembre de 2026 y también permitirá participar por internet. El vehículo tiene una estimación inicial de entre $5 millones y $7 millones de dólares.

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La cifra resulta especialmente llamativa, pero existe un detalle que explica buena parte de su valor. Este no es simplemente un modelo inspirado en el Batimóvil de la película. Según Julien’s Auctions, fue utilizado en la mayoría de las escenas de conducción de Batman Returns.

Así nació la máquina de Tim Burton

La versión creada para las películas de Tim Burton tenía poco que ver con el aspecto tradicional de un automóvil deportivo. Su carrocería alargada, las enormes aletas traseras y la toma frontal con apariencia de turbina buscaban transmitir una imagen oscura y casi amenazante.

El inolvidable Batimóvil de Batman Returns de 1992. Crédito: Julien’s Auctions. Crédito: Cortesía

Para construirlo se utilizaron dos chasis de Chevrolet Impala unidos, sobre los que se instaló una carrocería de fibra de vidrio. El encargado de convertir aquella idea en un vehículo real fue Carl Casper, reconocido por su trabajo en automóviles cinematográficos.

El resultado alcanzó aproximadamente 6 metros de longitud y terminó convirtiéndose en una de las imágenes más recordadas de la etapa de Michael Keaton como Batman.

Un V8 escondido bajo aquella carrocería

La apariencia podía parecer futurista, pero la mecánica era bastante más convencional. El Batimóvil utilizaba un motor V8 de Chevrolet asociado a una transmisión automática de tres velocidades.

Ese conjunto fue suficiente para cumplir con las necesidades del rodaje y mover la enorme estructura durante las escenas de conducción.

Precisamente su utilización real en Batman Returns es uno de los aspectos que diferencia a este ejemplar de las reproducciones que posteriormente fueron construidas para exhibiciones y coleccionistas.

Batimóvil de Batman Returns de 1992. Crédito: Julien’s Auctions. Crédito: Cortesía

La subasta reunirá más piezas de Batman

El automóvil será el gran protagonista de The Ultimate Batman Auction, aunque la venta tendrá muchos más elementos relacionados con el Caballero Oscuro. Julien’s Auctions y TCM también preparan lotes con vestuario, accesorios, objetos de producción y diferentes piezas vinculadas con las películas y la historia del personaje.

La subasta coincidirá además con el 60.º aniversario de la serie Batman de 1966.

La estimación del Batimóvil lo coloca entre los vehículos cinematográficos más costosos que podrían llegar al mercado. El ejemplar construido por George Barris para la serie televisiva de 1966 se vendió por unos $4.6 millones de dólares en 2013, mientras que el Ford Mustang GT utilizado en Bullitt alcanzó $3.74 millones de dólares.

Ahora, el automóvil de Batman Returns podría superar esas cifras. La cita será el lunes 23 de noviembre de 2026 en Los Ángeles, con participación presencial y online.

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