El gran desafío de las empresas familiares: pasar el negocio a la siguiente generación

Según datos recopilados por el grupo de banca de inversión y valores Goldman Sachs, más de 32 millones de empresas operativas en Estados Unidos son familiares. Estas compañías representan no solo el 80% de los negocios, sino que también abarcan un 60% del PIB y nóminas de empleo en el país; sin embargo, a medida que la generación fundadora de estas compañías se jubila, surge un nuevo desafío: heredarlas a las generaciones siguientes.

Aunque muchas de estas empresas aún están siendo dirigidas por los baby boomers, algunas ya se están enfrentando al reto de la sucesión, decidiendo entre vender la compañía, contratar a administradores externos o simplemente heredarles el negocio a sus hijos, y si bien este último resulta lo más ideal o lógico, hay algunos factores que lo frenan.

Para estas compañías, la sucesión no solo es elegir al nuevo CEO; se trata también de la distribución patrimonial, el financiamiento y crecimiento a futuro. Según una encuesta de KPMG para los próximos 10 años, el 90% de los propietarios confiarán sus empresas a la siguiente generación, mientras que solo el 36% espera que los altos cargos sean ocupados por familiares.

Por su parte, una encuesta desarrollada por Deloitte reveló en sus resultados que un 57% ya tiene un plan de sucesión establecido para los próximos 10 años, en comparación con el 78% que esperan un cambio en la dirección ejecutiva.

Pero ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan para la transición? Muchos consideran que las dificultades están en encontrar un sucesor adecuado, la resistencia aún del fundador a ceder el control, la falta de experiencia de la siguiente generación, los conflictos familiares y la ausencia de reglas claras sobre la propiedad.

En este sentido, François-Xavier de Mallmann, presidente de banca de inversión de Goldman Sachs, comentó: “En mi experiencia, este proceso y este mecanismo deben planificarse con anticipación, antes de que el número de miembros de la familia sea demasiado grande. Por lo general, contar con algún tipo de derecho de salida y con un mecanismo de resolución de conflictos en caso de que surja algún desacuerdo es de gran ayuda”, dijo.

Sigue leyendo: