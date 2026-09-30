Una camiseta de Michael Jordan fue subastada por más de $12 millones de dólares

Las prendas de Michael Jordan cada adquieren más valor en el mercado. Una camiseta de los Chicago Bulls, usada en las Finales de 1998 contra Utah Jazz, fue vendida por $12.2 millones de dólares. Esto es un récord en subasta para una camiseta deportiva de esta índole.

Esta camiseta salió a ser subastada desde el 15 de septiembre. La plataforma Joopiter, fundada por el artista Pharrell Williams, fue la encargada de gestionar todo el proceso.

“Usada durante ‘The Last Dance’ – la última temporada en la que el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos ganó un campeonato –, marca la culminación de una era que transformó el baloncesto en un fenómeno cultural global”, describió la plataforma.

The jersey Michael Jordan wore during Game 3 of the 1998 NBA Finals sold for $12.3 million, including the auction firm’s buyer’s premium. It topped the previous NBA record of $10.1 million in 2022 for another MJ jersey during those same finals. pic.twitter.com/dfEUxc2TCE — Sportico (@Sportico) September 30, 2026

Esta camiseta alcanzó un valor de $12.2 millones de dólares. Esta cifra significa un récord para un objeto de esta misma categoría. La camiseta más cara vendida anteriormente también era de Michael Jordan, en estas finales, que alcanzó un valor de $10.1 millones de dólares.

La historia detrás de la camiseta de Jordan

Esta subasta fue de un artículo con un valor especíal en el mundo deportivo. Michael Jordan usó esta camiseta en el tercer juego de las Finales entre Chicago Bulls y Utah Jazz.

Michael Jordan anotó 24 puntos en este partido y contribuyó al triunfo de los Bulls. Esto hizo que el conjunto de Jordan se adelantara en la serie por 2-1.

Esta camiseta quedará para la historia. No está de más mencionar que fue la indumentaria que usó Michale Jordan en su última final de la NBA. En esta temporada consiguió su sexto anillo y será muy recordada por el “The Last Shot”.

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