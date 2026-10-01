McLaren cambia su logo y recupera un detalle de su historia

McLaren decidió mirar hacia sus propios orígenes para renovar la imagen que mostrará al mundo en los próximos años. La firma británica presentó una nueva interpretación de su logotipo, con referencias al negocio familiar de Bruce McLaren en Remuera, Nueva Zelanda.

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El cambio no supone despedirse de los elementos que identifican a la compañía.

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El conocido Speedmark continúa formando parte de la identidad, mientras el nuevo diseño busca darle a McLaren una imagen capaz de acompañar los planes que prepara fuera de sus deportivos tradicionales.

El pasado de Bruce McLaren vuelve al logo

El nuevo wordmark recupera inspiración de las letras utilizadas por el negocio familiar del fundador de McLaren. La referencia conecta la imagen actual con los primeros pasos de Bruce McLaren, quien comenzó su trayectoria empresarial y deportiva en Nueva Zelanda.

La evolución también representa un intento por unificar la presencia de la compañía en sus automóviles, las carreras, los concesionarios, las plataformas digitales y otros espacios donde aparece la marca.

El Speedmark, por su parte, permanece como uno de los símbolos principales. Su diseño está relacionado con la velocidad, la aerodinámica y los efectos visuales asociados con los autos de competición.

El nuevo logo de McLaren recupera su historia. Crédito: McLaren. Crédito: Cortesía

El Speedmark mantiene su lugar

La historia del emblema de McLaren comenzó mucho antes de la imagen actual. En 1963, la compañía utilizaba un escudo que incluía un kiwi como referencia a las raíces neozelandesas de Bruce McLaren.

Con el paso del tiempo, la identidad fue simplificándose hasta llegar al Speedmark que se convirtió en una de las señales más reconocibles de la firma. Ahora, la marca pretende conservar esa conexión histórica mientras actualiza el resto de su lenguaje visual.

El 6GT será el primero en llevarlo

El nuevo diseño llegará inicialmente al McLaren 6GT con transmisión manual. Este modelo será el encargado de mostrar los nuevos códigos de identidad en los vehículos de producción.

La renovación no se limitará a los autos. McLaren también llevará la nueva imagen a sus concesionarios, canales digitales, actividades comerciales y espacios relacionados con competición, incluida su presencia en Fórmula 1.

Nuevo logo de McLaren. Crédito: McLaren. Crédito: Cortesía

La renovación mira hacia nuevos modelos

El cambio de identidad coincide con una transformación más amplia de McLaren Automotive. La compañía prepara una gama más diversa y entre sus proyectos aparece un SUV previsto para antes del final de la década.

También se contempla la posibilidad de desarrollar otro modelo con motor delantero y asientos traseros. Si llega a producción, ampliaría todavía más la oferta de una marca que tradicionalmente ha concentrado su catálogo en deportivos de alto rendimiento y configuración biplaza.

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