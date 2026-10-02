Acusan a un hombre de ciberacoso a Katie Miller, esposa de Stephen Miller

Un hombre de Massachusetts fue acusado formalmente de ciberacoso contra Katie Miller, presentadora de podcasts y esposa de Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca para asuntos políticos, en un caso que ya provocó movimientos dentro del FBI y que involucra supuestos mensajes dirigidos también contra los padres de la mujer.

De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia, John Anthony Proia III, de 41 años y residente de Waltham, fue acusado el jueves en un tribunal federal de un cargo de ciberacoso.

Los fiscales sostienen que Proia contactó a Miller al menos 40 veces entre el 3 de agosto y el 23 de septiembre, utilizando distintos números telefónicos. Las comunicaciones habrían incluido llamadas, mensajes de texto y correos de voz, algunos realizados varias veces al día y durante la noche.

La acusación no identifica a la víctima por su nombre. La describe como una exasesora política y figura prominente del Partido Republicano, casada con un funcionario federal de alto nivel. Sin embargo, fuentes familiarizadas con el caso confirmaron a CBS News que se trata de Katie Miller.

Los mensajes también llegaron a sus padres

El caso adquirió una dimensión más delicada porque, según los fiscales, Proia también habría enviado mensajes a los teléfonos de los padres de Katie Miller.

El Departamento de Justicia incluyó en los documentos judiciales varios de esos mensajes, algunos con insultos y referencias ofensivas hacia Stephen Miller y su matrimonio. En uno de ellos, presuntamente dirigido al padre de Katie Miller, Proia hizo referencia a Stephen Miller con expresiones antisemitas y supremacistas.

La fiscal federal Leah Foley calificó las comunicaciones denunciadas como extremadamente perturbadoras.

“El acusado atacó repetida e implacablemente a la víctima, a su esposo y a su familia con comunicaciones profundamente perturbadoras que alteraron profundamente sus vidas”, afirmó Foley, según el Departamento de Justicia.

El FBI también intervino en la investigación. Ted E. Docks, agente especial a cargo de la división de Boston, dijo que las autoridades consideraban que se trataba de una campaña sostenida de acoso.

“Aterrorizar a alguien no es un juego enfermizo, es un delito”, afirmó Docks.

Las autoridades subrayaron que las acusaciones todavía deben probarse en tribunales y que Proia es considerado inocente mientras no se demuestre lo contrario.

El caso ya había generado tensión dentro del FBI

La acusación llega después de que la familia Miller cuestionara la manera en que el FBI estaba investigando las comunicaciones.

Según el medio antes citado, dos agentes de alto rango especializados en contraterrorismo fueron removidos de sus puestos la semana pasada después de las quejas de los Miller sobre el avance de la investigación.

El director de la oficina del FBI en Washington, Darren Cox, posteriormente aseguró que la decisión sobre esos funcionarios fue tomada por él y no por el director de la agencia, Kash Patel.

Este no sería el primer episodio de acoso denunciado por Katie Miller. El año pasado, ella acudió a autoridades locales y federales después de que la activista Barbara Wien distribuyera volantes cerca de la vivienda de los Miller en Arlington, Virginia. Los materiales mostraban a Stephen Miller en un cartel de “Se busca” y contenían la dirección de la familia.

Sigue leyendo: