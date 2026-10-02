El Audi A6 e-tron rompe récord Guinness tras recorrer 831 millas

El dato impresiona incluso antes de conocer todos los detalles. Un Audi A6 Sportback e-tron performance consiguió completar 831 millas, equivalentes a 1,338 kilómetros, utilizando una sola carga de batería.

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El recorrido no se hizo en una pista cerrada ni bajo condiciones completamente controladas, sino atravesando Polonia y compartiendo carretera con el tráfico habitual.

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Al volante estuvo Miko Marczyk, piloto de rally y vigente campeón europeo de la especialidad. El desafío comenzó a la 1:55 am del 11 de septiembre y terminó más de 45 horas después, luego de pasar por distintos puntos del país y alcanzar la localidad costera de Hel, junto al mar Báltico.

Una ruta de más de 1,300 kilómetros

La travesía incluyó ciudades como Cracovia, Sandomierz, Varsovia, Toruń y Grudziądz. Marczyk también tuvo que enfrentarse a momentos de tráfico intenso y a cambios de temperatura. La media fue de unos 15 °C, aunque durante las primeras horas de la mañana el termómetro llegó a marcar cerca de 7 °C en Grudziądz.

El viaje terminó entre Toruń y Ciechocinek con exactamente 831 millas recorridas. Esa distancia permitió al modelo eléctrico de Audi establecer un nuevo récord Guinness para un vehículo de producción eléctrico en materia de recorrido con una sola carga.

El resultado también llama la atención por el consumo registrado, de apenas 7,09 kWh por cada 60 millas. Con una batería de 94,9 kWh netos, el A6 Sportback e-tron performance aprovechó prácticamente toda la energía disponible.

Llega el Audi A6 Sportback e-tron 2025. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

La aerodinámica jugó un papel decisivo

El modelo utiliza la plataforma PPE y fue desarrollado con especial atención a la reducción de las pérdidas energéticas. Su coeficiente aerodinámico es de 0,21, una cifra que Audi identifica como la más baja conseguida por uno de sus modelos.

La propia marca señala que alrededor del 40% del consumo del A6 Sportback e-tron en el ciclo WLTP está relacionado con la resistencia aerodinámica. Por eso, reducir la oposición del aire tiene un efecto directo sobre la energía necesaria para avanzar.

A esto se sumó la recuperación de energía durante las desaceleraciones. El sistema puede gestionar cerca del 95% de las frenadas cotidianas mediante regeneración y alcanzar hasta 220 kW de potencia de recuperación.

El Audi A6 Sportback e-tron 2025. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

Marczyk tuvo que conducir pensando en cada kilómetro

El piloto explicó que conocer a fondo el comportamiento del vehículo fue fundamental para conseguir el resultado. La estrategia no consistió simplemente en avanzar a baja velocidad, sino en anticipar el tráfico, aprovechar la regeneración y elegir constantemente la forma más eficiente de conducir.

El A6 Sportback e-tron performance utilizado en la prueba entrega 367 caballos de fuerza y acelera de 0 a 60 mph en 5,4 segundos. Su batería tiene 94,9 kWh netos y 100 kWh brutos.

La cifra oficial de autonomía WLTP del modelo llega hasta 483 millas, unos 777 kilómetros. Sin embargo, este recorrido demostró que, bajo una estrategia de conducción extremadamente eficiente, el mismo automóvil puede superar ampliamente esa referencia.

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