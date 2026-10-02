El VinFast VF 8 2027 ya se puede comprar en Estados Unidos

VinFast ya puso sobre las calles estadounidenses su nueva apuesta eléctrica. El VF 8 modelo 2027 comenzó su comercialización en Estados Unidos con dos versiones, más funciones de asistencia a la conducción y una mecánica que mantiene la configuración de doble motor y tracción integral.

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El SUV llega en versiones ECO y PLUS. La primera parte de $40,400 dólares, mientras que la segunda tiene un precio inicial de $45,600 dólares.

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La marca también ofrece financiación al 0% de interés hasta por 84 meses, además de alternativas de leasing.

Primeros concesionarios ya reciben el modelo

La comercialización comenzó en septiembre de 2026 y, por ahora, la presencia del VF 8 está concentrada en algunos mercados estadounidenses. Chicago, Orlando y San Diego figuran entre las ciudades donde los compradores pueden conocer y probar el vehículo.

VinFast planea ampliar progresivamente su distribución, una estrategia importante para una compañía que todavía busca consolidar su presencia entre los compradores de vehículos eléctricos en Estados Unidos.

Interior del VinFast VF 8 2027. Crédito: VinFast. Crédito: Cortesía

Dos motores y hasta 402 caballos

El VF 8 2027 conserva el sistema de doble motor eléctrico y tracción total. La versión ECO desarrolla hasta 349 caballos de fuerza, mientras que la PLUS eleva la cifra hasta 402 caballos.

Las dos variantes utilizan una batería con 87,7 kWh de capacidad usable. En una estación de carga rápida DC compatible, puede pasar del 10% al 70% en aproximadamente 31 minutos.

La propuesta busca combinar prestaciones suficientes para el día a día con una autonomía y tiempos de recarga adecuados para desplazamientos urbanos y viajes por carretera.

Cinco nuevas asistencias de seguridad

Uno de los cambios más importantes para el modelo 2027 está en el apartado tecnológico. VinFast añadió cinco funciones a su paquete de sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

Entre ellas aparece el Automatic Emergency Stop Assist, capaz de detener el vehículo si detecta que el conductor no responde. También está el Rear Automatic Emergency Braking, que puede intervenir al dar marcha atrás ante un riesgo de impacto.

El VinFast VF 8 2027. Crédito: VinFast. Crédito: Cortesía

El Intersection Assist vigila determinadas situaciones en cruces, mientras que el Auto Lane Changing Assist ayuda durante los cambios de carril. Por su parte, el Evasive Steering Assist puede colaborar con el conductor cuando es necesario esquivar un obstáculo y frenar por sí solo no resulta suficiente.

Estas herramientas complementan las funciones que el VF 8 ya ofrecía y amplían su capacidad para intervenir ante diferentes situaciones de conducción.

El SUV mantiene una cabina enfocada en la conectividad, con una interfaz digital, asistente de voz y actualizaciones de software a distancia. Esto permite incorporar mejoras sin que el propietario tenga que llevar necesariamente el vehículo a un concesionario.

En la carretera, el VF 8 apuesta por una conducción que combina la respuesta inmediata característica de los motores eléctricos con una puesta a punto orientada al confort.

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