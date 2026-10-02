Precio del dólar en México hoy, 2 de octubre del 2026: billete verde cierra semana extraordinaria

El peso mexicano llega al primer viernes de octubre todavía bajo presión. El avance de la moneda estadounidense durante las últimas jornadas ha cambiado el panorama para quienes necesitan comprar dólares, hacer pagos en Estados Unidos o enviar dinero a sus familiares en México.

Este viernes 2 de octubre, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $18.32 pesos por unidad durante la apertura, un incremento de 0.12% frente a los $18.30 pesos del cierre anterior, de acuerdo con datos de Dow Jones. En otras referencias del mercado, el billete verde se ubica alrededor de los $18.31 pesos.

El movimiento ocurre después de una semana complicada para el peso. En los últimos cinco días, el dólar acumula un avance de 3.58% frente a la moneda mexicana. Sin embargo, al comparar con el mismo periodo del año anterior, la divisa estadounidense todavía registra una caída de 1.31%.

La volatilidad también se mantiene elevada. Actualmente, alcanza 11.16%, por encima de una referencia de 7.68%, una diferencia que refleja mayores movimientos en el mercado cambiario.

Durante la jornada del jueves, el peso profundizó sus pérdidas ante un fortalecimiento global del dólar y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La moneda mexicana llegó a negociarse en $18.4330 unidades por dólar, su nivel más débil desde noviembre de 2025.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el dólar terminó el jueves en $18.2928 pesos. Esta referencia se obtiene a partir del promedio de las operaciones realizadas entre instituciones bancarias. En el sistema cambiario electrónico, donde la cotización puede modificarse durante toda la jornada, el dólar cerró alrededor de los $18.32 pesos.

Por su parte, el tipo de cambio FIX determinado por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó establecido en $18.3688 pesos por dólar para este viernes 2 de octubre.

El tipo de cambio utilizado para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó fijado en $18.0692 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Para quienes necesitan comprar o vender dólares, las cotizaciones bancarias pueden presentar diferencias importantes frente al precio promedio del mercado. Este viernes, las instituciones financieras manejan referencias que van desde $16.90 pesos a la compra hasta $18.90 pesos a la venta.

Para los mexicanos que reciben dinero de familiares en Estados Unidos, el tipo de cambio ofrecido por las compañías de transferencias también es importante. Este viernes, las referencias disponibles muestran diferencias entre proveedores:

Western Union: $18.59 pesos mexicanos por cada $1 dólar enviado .

. MoneyGram: $18.79 pesos mexicanos por cada $1 dólar.

Wise: $18.26 pesos mexicanos por cada $1 dólar enviado desde Estados Unidos.

Estas cantidades no necesariamente representan el monto final que recibirá la familia en México. Las compañías pueden aplicar comisiones u otros cargos, por lo que es conveniente revisar cuánto dinero llegará efectivamente al destinatario antes de confirmar una transferencia.

Asimismo, el comportamiento del peso durante las últimas sesiones también obliga a mantenerse atento a las cotizaciones. El precio del dólar puede cambiar varias veces durante una misma jornada, tanto en bancos como en plataformas electrónicas y servicios de remesas. Si vas a comprar dólares, venderlos, enviar dinero desde Estados Unidos o realizar un pago en moneda extranjera, revisa el precio vigente justo antes de completar la operación. La cotización de apertura puede ser diferente a la que encuentres unas horas después.

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