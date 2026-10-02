Subaru anticipa ediciones especiales para el WRX y el BRZ

Subaru dejó una pista que seguramente pondrá a más de un aficionado a mirar con atención. El WRX aparece en las primeras imágenes con un enorme alerón trasero de fibra de carbono, mientras el BRZ también se prepara para recibir una edición limitada. La marca japonesa todavía guarda buena parte de la información, pero ya confirmó cuándo mostrará sus novedades.

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La presentación será el 27 de septiembre durante Boxerfest, uno de los encuentros más importantes para la comunidad de Subaru en Estados Unidos.

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Por ahora no existen cifras oficiales de potencia ni todos los detalles técnicos, aunque las primeras señales apuntan a vehículos con una puesta a punto más enfocada en la conducción deportiva.

El WRX luce un detalle que no pasa desapercibido

El modelo que más pistas ha entregado es un WRX tS con el distintivo “Tuned by STI”. Su enorme alerón de fibra de carbono es el elemento que más llama la atención y le da una imagen bastante más agresiva que la del WRX tS convencional.

Esta versión ya cuenta con frenos mejorados, suspensión revisada y asientos deportivos. Subaru podría llevar esa fórmula un paso más allá con cambios en el chasis, la aerodinámica y otros componentes, aunque todavía no ha confirmado una cifra de potencia superior.

La transmisión manual vuelve a escena

Otra pieza que alimenta las expectativas es la transmisión TY85 de seis velocidades. Subaru confirmó anteriormente el regreso de esta caja, utilizada en la generación anterior del WRX STI y desarrollada para soportar un uso más exigente.

La potencia del Subaru WRX 2026. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

El WRX actual utiliza un motor bóxer turbo de 2.4 litros, pero todavía no está claro si esta edición especial recibirá modificaciones mecánicas. Tampoco se ha confirmado que Subaru vaya a recuperar oficialmente la denominación WRX STI.

Por ahora, cualquier conexión con aquel modelo debe tomarse como una posibilidad y no como un anuncio de la marca.

El BRZ apunta a reducir peso

El segundo protagonista será el BRZ. Subaru ha revelado todavía menos información sobre esta edición, aunque todo apunta a que podría seguir la filosofía del BRZ STI Sport Type RA.

En este caso, el peso podría convertirse en uno de los puntos importantes. Una reducción de masa puede mejorar la respuesta del deportivo en aceleraciones, frenadas y cambios de dirección, además de hacer más directa la sensación al volante.

La marca podría recurrir a piezas más ligeras y ajustes específicos de suspensión para conseguir ese objetivo, aunque todavía no ha confirmado cuáles serán las modificaciones definitivas.

Subaru BRZ 2025. Crédito: Subaru. Crédito: Cortesía

Septiembre revelará qué prepara Subaru

WRX y BRZ representan dos caminos diferentes dentro de la oferta deportiva de Subaru. El primero conserva la fórmula del motor turbo y la tracción integral, mientras el segundo mantiene una configuración más sencilla, ligera y enfocada en el equilibrio.

La presentación del 27 de septiembre permitirá saber si las nuevas ediciones se quedan en cambios de equipamiento y apariencia o si realmente incorporan modificaciones importantes en sus componentes. Por ahora, el gran alerón del WRX y las pistas alrededor del BRZ son las principales señales de que Subaru prepara algo especial para sus entusiastas.

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