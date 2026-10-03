Anne Hathaway reveló cuál ha sido el síntoma más extraño de su embarazo

En plena gira promocional de sus más recientes proyectos cinematográficos, Anne Hathaway sorprendió a sus seguidores al compartir detalles inéditos y divertidos sobre su tercer embarazo.

Durante su paso por el programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, la actriz estadounidense de 43 años reveló cuál ha sido el síntoma más “descabellado” e inesperado que ha experimentado en esta etapa: un sentido del olfato exageradamente agudizado.

La ganadora del Oscar, casada desde 2012 con el diseñador de joyas Adam Shulman —con quien ya tiene dos hijos, Jonathan y Jack—, explicó que esta tercer embarazo ha sido radicalmente distinto a los anteriores. Mientras que en su primer embarazo la fatiga fue la protagonista, en esta oportunidad la agudeza olfativa tomó el control por completo.

Con su habitual sentido del humor, Hathaway afirmó ante el público que su percepción sensorial llegó al extremo de hacerla sentir que podía “oler el tiempo”.

“No solo hueles este verano, los hueles todos. Volví a los años 80”, bromeó la intérprete, comparando su rutina diaria durante las giras de prensa con una escena de la película “Goodfellas”.

Según relató, el trajín constante por pasillos traseros de hoteles, cocinas, contenedores de basura y ascensores repletos de aromas de servicio a la habitación convirtió su día a día en un bombardeo sensorial permanente. Incluso las fragancias y perfumes de sus allegados al saludarla resultaban abrumadores.

El hallazgo de su estado ocurrió apenas dos semanas y media antes de iniciar el tour promocional de la esperada secuela “The Devil Wears Prada 2”, en un año cargado de compromisos que también incluye la presentación de las películas “The Odyssey” y el thriller psicológico “Verity”. Entre sus metas actuales para el tercer trimestre, la artista comentó en tono jocoso que su principal objetivo en público es simplemente “no caminar como un pato”.

A la par de esta anécdota olfativa, la estrella hollywoodense confesó en el pódcast “Talk of the Townsends” otra peculiar restricción: su médico le prohibió participar en el popular reto del programa Hot Ones —donde las celebridades comen alitas con salsas extremadamente picantes— ante el riesgo de inducir un parto prematuro, por lo que tuvo que conformarse con alitas de utilería.

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