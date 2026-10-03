Detienen al presunto asesino del conductor del servicio de autobuses de Culver City

Después de realizar un arduo operativo, el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó la detención de José Zayas, sujeto señalado como presunto responsable de haberle quitado la vida a Bruce Rodríguez, conductor del servicio de autobuses de Culver City.

Los hechos se registraron el jueves por la tarde cerca de las avenidas Centinela y Mitchell, en los límites entre Culver City y Los Ángeles.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC, Eric Eppolito, capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), indicó que el presunto homicida estaba ebrio y, al parecer, se enfrascó en una discusión con el conductor de autobuses, la cual culminó en el momento en que le disparó en la cabeza.

Acto seguido, el agresor se dio a la fuga dejando en el lugar malherido a Bruce Rodríguez quien, a pesar de ser trasladado a un hospital cercano, fue declarado muerto.

Casi 20 horas después, gracias a la colaboración de la División de Pandillas y Narcóticos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), con el Grupo de Trabajo del FBI para la Detención de Delitos Violentos, se logró arrestar a José Zayas, de 55 años, en la cuadra 3600 de Motor Avenue e inmediatamente lo trasladaron a una cárcel local donde se le fijó una fianza de $3,000,000 de dólares.

Hasta el momento, no se ha recuperado el arma detonada que terminó quintándole la vida a un conductor cuya esposa y dos hijos, de tres años y seis meses, respectivamente, se quedaron sin sostén.

La inseguridad continúa afectando al personal de transporte público en California. (Crédito: Ringo H.W. Chiu / AP)

Denisse Gastélum, abogada y defensora de los derechos civiles, emitió un comunicado donde tomó el caso del conductor asesinado para exigirle al servicio de autobuses de Culver City redoblar las medidas de seguridad para garantizar la integridad de sus empleados.

“Bruce dedicó 12 años a servir a esta comunidad y debería haber regresado a casa con su familia. Hacemos un llamado a los empleadores públicos para que escuchen las preocupaciones de sus empleados sobre la seguridad y tomen medidas concretas para proteger a los servidores públicos que mantienen nuestras comunidades en funcionamiento”, indica parte de la misiva.

Kathy Sánchez, cuñada del conductor asesinado, habilitó una campaña de GoFundMe cuya meta consiste en reunir $150,000 dólares —de los cuales ya lleva más de la mitad— para entregarlos a su viuda con el objetivo de que pueda sacar adelante a sus pequeños hijos.

“Bruce sirvió a su comunidad al volante. El papel que más amaba era el de esposo y padre en casa. Bruce era el principal sostén de su familia. Sentía un gran orgullo al cuidar de las personas que amaba”, indica la descripción de la campaña.

Sigue leyendo:

• Tiroteo en el centro de Los Ángeles deja dos personas heridas

• Tiroteo en un edificio de apartamentos provoca tres muertos y media docena de heridos en Minneapolis

• Al menos tres personas resultan heridas en un tiroteo en un centro comercial de Maryland

• Mueren un oficial, una madre y su hija de 13 años en un tiroteo en Ohio