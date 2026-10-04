“Tengo mis prioridades”: Ben Affleck reveló que no está interesado en las citas

Dos años después de su mediática separación de Jennifer Lopez, Ben Affleck dejó claro que iniciar una nueva relación sentimental está completamente fuera de su lista de prioridades.

Durante la alfombra roja del estreno en Nueva York de su más reciente película, “Animals”, el director y actor de 54 años abordó sin rodeos su vida amorosa y aseguró estar en una etapa de plenitud como soltero.

En entrevista con Entertainment Tonight, el ganador del Oscar explicó que su energía diaria se divide exclusivamente entre su faceta de padre y su carrera. “No hay mucho espacio disponible. No ando buscando nada. Simplemente no es una gran prioridad en mi vida”, declaró.

Para Affleck, la clave de su bienestar actual reside en la claridad de sus metas. “Sé cuáles son mis prioridades. No puedes tener dos cosas que sean ‘lo más importante’ al mismo tiempo. Para mí, lo primero son mis hijos, y luego mi trabajo, que me encanta”, puntualizó.

El cineasta, quien comparte a Violet (20), Seraphina (17) y Samuel (14) con su exesposa Jennifer Garner, reiteró que se siente tranquilo con su presente, aunque no le cierra del todo la puerta al destino. “Estoy bien, estoy genial, y quién sabe qué aventuras me traiga la vida. Estoy abierto a ello, pero no estoy intentando perseguir nada”, afirmó.

Asimismo, Affleck aprovechó la ocasión para desmentir entre risas los recientes rumores propiciados por la presentadora Ana Navarro, quien en el programa The View afirmó haber intentado organizarle una cita a ciegas con la cantante colombiana Shakira tras sus respectivas rupturas amorosas. “Nunca en mi vida había escuchado eso. La gente chismea y se inventan cosas. A mí no me organizan citas”, enfatizó.

La vida afectiva del actor siempre ha estado bajo el escrutinio público. Tras divorciarse de Garner en 2018 y concretar legalmente su divorcio de Lopez a principios de 2025, el cineasta parece tomarse sus experiencias sentimentales con humor.

En una reciente aparición en JimmyKimmel Live!, relató que sus propios hijos suelen bromear cuando intenta darles consejos de pareja: “Me dicen: ‘¡Ah, como si tú fueras el experto en relaciones!'”, reveló entre risas.

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