Ben Affleck y su español conquista a sus fans mexicanos en el estreno de “Animals”

Con carisma y un fluido manejo del español, Ben Affleck conquistó al público mexicano durante la presentación oficial de “Animals”, su más reciente producción cinematográfica. El evento, celebrado en el centro comercial Mitikah al sur de la Ciudad de México, congregó a cientos de fans que aclamaron al cineasta de Hollywood tras expresar abiertamente su cariño por el país.

“Gracias, estoy muy emocionado de estar en este país que amo, gracias a México”, declaró sonriente el ganador del Oscar ante la multitud. Affleck, quien dirige, escribe y protagoniza el largometraje, confesó que México ocupa un gran lugar en su vida desde su adolescencia, cuando a los 13 años residió un año en el país para filmar una serie infantil sobre arqueología, etapa en la que aprendió las bases del idioma.

Crédito: Fernando Llano | AP

La respuesta de los fans fue inmediata. Entre firmas de autógrafos, selfis y sonrisas, la multitud comenzó a corear al unísono: “¡Ben, hermano, ya eres mexicano!”. Agradecido por el recibimiento, el actor prometió volver pronto: “Quiero regresar a este país más frecuentemente para tener la oportunidad de hacer todas las cosas que quiero hacer”.

Al fan event acudió parte del elenco principal del filme, incluyendo a la actriz estadounidense Kerry Washington y a los intérpretes mexicanos Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz, así como su gran amigo y coproductor Matt Damon, acompañado de su esposa Luciana Barroso.

Durante el encuentro con la prensa, Adriana Paz destacó la generosidad de Affleck como director al permitirles adaptar los diálogos con modismos locales. “Nos dijo: ‘Este guion es de ustedes, ustedes son los mexicanos. Por favor, lo que necesiten cambiar, háganlo’. Y lo cumplió”, compartió la actriz. Luis Gerardo Méndez coincidió en resaltar la empatía del cineasta hacia la cultura latina.

En “Animals”, que llegará a la plataforma de Netflix el 9 de octubre, Affleck interpreta a Mark Kimball, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles cuyo entorno colapsa tras el secuestro de su hijo. Junto a su esposa Abigail (Kerry Washington), iniciará una carrera contra el tiempo para salvarlo mientras emergen oscuros secretos familiares.

Seguir leyendo:

· ¿Por qué Jennifer Garner no quiso trabajar junto a Ben Affleck en “Animals”?

· Matt Damon y Ben Affleck fueron demandados por difamación

· Ben Affleck cede a Jennifer Lopez su parte de la mansión en Beverly Hills