Equifax pagará $100 millones de dólares por errores en puntajes de crédito: quién puede reclamar

De acuerdo con informes judiciales, con el propósito de resolver una demanda en contra de la agencia de informes crediticios más grande del mundo, Equifax, presentada en agosto del 2022, la compañía ha aceptado pagar $100 millones de dólares a los clientes afectados.

Según detalles de la demanda, los clientes denunciaron entre el 17 de marzo de 2022 y el 6 de abril de 2022 que la agencia encargada de recopilar y analizar datos financieros de millones de personas reportó, tras un error en su sistema, puntajes crediticios incorrectos a terceros, lo que provocó que al menos unos 4 millones de personas fueran afectadas en sus solicitudes de hipotecas, préstamos y tarjetas de crédito.

Aunque la agencia niega las acusaciones de que viola la Ley de Informes Crediticios Justos (FCRA), aceptó pagar la compensación de $100 millones de dólares para resolver la demanda, calificándose como el acuerdo más grande hasta el momento relacionado con la FCRA.

¿Quiénes pueden reclamar la indemnización de Equifax?

Todos los clientes en Estados Unidos a quienes se les haya reportado un puntaje o atributo crediticio incorrecto entre el 17 de marzo y el 8 de abril de 2022 podrán hacer el reclamo del pago. A los afectados en el caso se les enviará una notificación por correo electrónico o postal.

Al respecto, Berger, socio del bufete de abogados Gibbs Mura, con sede en Oakland, California, “estamos encantados de haber logrado este resultado para los consumidores después de casi cuatro años de litigio. Las agencias de informes crediticios deben rendir cuentas cuando no toman las medidas de sentido común necesarias para manejar datos que afectan el sustento de las personas”, dijo en un comunicado.

¿Cuánto es el pago y cómo reclamarlo?

El monto estimado para cada cliente afectado oscila entre los $95 y los $280 dólares. Para obtener la indemnización, deberá presentar el reclamo antes del 28 de diciembre de este año. Desde la página web EquifaxFairCreditReportingSettlement.com se podrá descargar un formulario, el cual deberá ser enviado por correo al Administrador del Acuerdo a la siguiente dirección: Equifax FCRA Litigation, PO Box 301132, Los Angeles, CA 90030-1132.

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