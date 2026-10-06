Qué le pasa a tu cuerpo cuando ya no tienes vesícula: 5 cambios que puedes notar

Aunque la vesícula biliar es un órgano pequeño, cumple una función importante: almacena la bilis que fabrica el hígado, la concentra y la libera cuando llegan los alimentos, especialmente aquellos con grasa.

Si bien parece fundamental desde la digestión, los expertos en salud aclaran que no es indispensable para vivir. De hecho, cuando es necesario retirarla mediante una cirugía llamada colecistectomía, el hígado continúa produciendo bilis.

Según reseña el portal médico Infosalus, la diferencia principal es que, en lugar de almacenarse en la vesícula para ser liberada cuando se necesita, la bilis pasa directamente a través de las vías biliares hacia el intestino delgado.

Esto significa que el cuerpo biológicamente y naturalmente se adapta, pero durante las primeras semanas o meses podrías notar cambios, sobre todo relacionados con la digestión y el ritmo intestinal.

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5 cambios que notas en tu cuerpo cuando ya no tienes vesícula

1. Tus deposiciones

Uno de los efectos más conocidos después de retirar la vesícula es que las heces pueden volverse más blandas o frecuentes y, en algunos casos, aparecer diarrea.

La explicación está relacionada con el nuevo recorrido de la bilis. Sin la vesícula como depósito, una mayor cantidad de ácidos biliares puede llegar al intestino de forma más continua. En determinadas personas, estos ácidos alcanzan el colon y pueden favorecer la entrada de agua al intestino y acelerar el tránsito.

No significa que todas las personas operadas vayan a tener diarrea. De hecho, el NIDDK señala que solo una parte de los pacientes presenta heces más blandas o frecuentes y que estos cambios suelen ser temporales.

Cuando la diarrea persiste, existe además la posibilidad de una diarrea por ácidos biliares, un problema que puede tratarse médicamente.

2. Las comidas muy grasosas pueden sentarte peor

La ausencia de vesícula no significa que el cuerpo haya perdido la capacidad de digerir grasa. La bilis sigue llegando al intestino y continúa participando en la digestión y absorción de las grasas. Lo que puede cambiar es la forma en que el organismo administra esa bilis.

Una comida muy abundante y rica en grasa puede resultar más difícil de tolerar durante las primeras semanas. Algunas personas experimentan entonces gases, hinchazón, cólicos o diarrea.

Mayo Clinic recomienda inicialmente moderar las comidas con alto contenido de grasa y evitar temporalmente alimentos fritos y muy grasosos si provocan síntomas. También puede resultar más cómodo realizar comidas pequeñas y frecuentes.

3. Puedes tener gases, indigestión o molestias abdominales

Durante los primeros días y semanas también pueden aparecer sensación de digestión pesada, gases, náuseas o molestias abdominales.

Parte de estas molestias puede relacionarse con los cambios digestivos, pero no todo síntoma después de una cirugía tiene que atribuirse automáticamente a la ausencia de vesícula. El propio procedimiento quirúrgico, la recuperación de los tejidos y los cambios temporales en la alimentación también pueden influir.

El NHS incluye entre los síntomas que pueden aparecer después de una colecistectomía la indigestión, el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos y la diarrea. En muchos casos mejoran después de la operación, pero si continúan es aconsejable consultar con el equipo médico.

4. Con el tiempo puedes comer con normalidad

Este es probablemente uno de los puntos más importantes para quien acaba de someterse a una colecistectomía: no tener vesícula no significa tener que seguir una dieta especial durante toda la vida.

El NHS señala que después de retirar la vesícula se puede continuar con una alimentación normal y saludable. Durante los primeros días puede resultar más sencillo comer cantidades pequeñas, pero progresivamente la mayoría de las personas puede recuperar su alimentación habitual.

Si determinados alimentos producen síntomas, la estrategia más práctica suele ser reducir temporalmente su cantidad y volver a introducirlos poco a poco. En caso de diarrea, Mayo Clinic también señala que puede ayudar aumentar gradualmente la fibra soluble.

5. Tu recuperación física depende más de la cirugía

Actualmente, la mayoría de las colecistectomías se realizan mediante cirugía laparoscópica, utilizando pequeñas incisiones. La recuperación suele ser más rápida que después de una operación abierta.

Los expertos indican que, tras una colecistectomía laparoscópica, muchas personas pueden recuperarse completamente en aproximadamente una semana, aunque el tiempo para volver al trabajo y a determinadas actividades depende de cada caso.

El NHS recomienda comenzar con actividad ligera y aumentarla progresivamente, evitando inicialmente el ejercicio intenso.

¿Cuándo volver al médico?

El problema aparece cuando las alteraciones digestivas no desaparecen o empeoran. Una diarrea que dura más de cuatro semanas, pérdida de peso, fiebre, dolor abdominal intenso o sangre en las heces justifican una valoración médica.

Asimismo, es importante buscar atención si después de la cirugía aparece dolor intenso o progresivo, fiebre, secreción de las heridas o coloración amarillenta de la piel o los ojos, ya que pueden ser señales de una complicación producto de la cirugía.

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