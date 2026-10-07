A dos años de su separación, Ben Affleck expresó su admiración por Jennifer Lopez

A dos años de la ruptura de su matrimonio, Ben Affleck volvió a referirse públicamente a Jennifer Lopez para expresar la profunda admiración que siente por el trabajo de su exesposa como actriz y productora en Hollywood.

En una reciente entrevista concedida a la revista Variety, el cineasta de 54 años elogió la dedicación y el talento de Lopez, mencionando de manera especial sus interpretaciones en el thriller “Kiss of the Spider Woman”(2025) y en el drama “Hustlers” (2019). Según el ganador del Oscar, ambas producciones merecían un reconocimiento significativamente mayor por parte del público y de la crítica durante la temporada de premios.

“Soy parcial”, reconoció Affleck durante la conversación, al tiempo que añadió: “Siento un enorme respeto y admiración por lo que ella puede hacer”.

Asimismo, el actor cuestionó el papel que juegan los galardones en la industria cinematográfica, catalogándolos como un parámetro relativo para medir el mérito artístico. “Es un negocio extraño y subjetivo donde la gente proyecta mucho de sus propias vivencias. No siempre creo que el ganador correcto se lleve el premio”, señaló.

La relación profesional entre ambos también dejó huella en “Kiss of the Spider Woman”, proyecto donde Affleck participó como productor junto a su socio Matt Damon. En ocasiones anteriores, el director de “Argo” ya había calificado de “fabulosa” la actuación de la artista, destacando la enorme exigencia técnica que implicó combinar baile, canto e interpretación dramática en el rodaje.

Por su parte, Lopez reveló en una entrevista con “CBS Mornings” que la filmación de dicha película representó un refugio durante los momentos más difíciles que atravesaba la pareja en el ámbito privado, antes de que el divorcio quedara oficialmente concretado en enero de 2025.

Al margen de sus palabras hacia Lopez, el actor aprovechó apariciones recientes en la alfombra roja para aclarar que actualmente no se encuentra enfocado en su vida amorosa.

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