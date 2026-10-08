Solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. se mantienen en sus niveles más bajos

De acuerdo con datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos disminuyeron nuevamente en el transcurso de las últimas cuatro semanas a los 197,000 desde las 199,000 en medio de una tasa de despidos históricamente más baja, pero con un ritmo de contratación mucho más lento.

Aunque en el último informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la tasa de desempleo subió ligeramente a los 4.2% y la creación de empleo fue de tan solo 29,000 nuevos puestos de trabajo, los datos presentados este jueves indican que gran parte de las empresas aún confían en la economía para seguir manteniendo sus nóminas, lo que les da a los trabajadores cierta seguridad laboral.

Al respecto, Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, comentó que con este último informe también se conoció que el nivel de despidos es increíblemente más bajo durante un período prolongado que no se veía desde la década de 1960, dijo.

Los datos presentados sobre las solicitudes de desempleo son un indicador clave de la salud del mercado laboral y, en las últimas cuatro semanas consecutivas, el número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo se mantiene por debajo de los 220,000.

Si bien el mercado laboral sigue siendo un sector ajustado de pocas contrataciones y pocos despidos, según Long, “eso es estupendo para quienes tienen trabajo y quieren conservarlo, pero es difícil para quienes buscan empleo”, aseguró.

Por su parte, Samuel Tombs, economista jefe para Estados Unidos de Pantheon Macroeconomics, señaló que “el continuo aumento del desempleo entre los nuevos trabajadores y los que se reincorporan al mercado laboral, en un contexto de escasa contratación, ejercerá una ligera presión al alza sobre la tasa de desempleo durante los próximos trimestres”, dijo.

Finalmente, entre los estados que reportaron solicitudes por desempleo superiores a los 1,000 durante septiembre, fueron California e Illinois.

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