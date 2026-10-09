¿Adiós, cardio? El entrenamiento de fuerza favorece el bienestar de la mujer a mediana edad

Deslastrados de la creencia que desaconsejaba el entrenamiento de fuerza en la mujer por miedo a que se volvieran demasiado musculosas, se ha visto más bien que este tipo de training puede ayudar a proteger la salud ósea y favorecer el bienestar durante la mediana edad.

Esto desmitificaría que solo es positivo para la mujer el ejercicio cardiovascular, que ha sido el rey hasta ahora. Para algunas mujeres, el entrenamiento de fuerza ofrece una relación más positiva con el ejercicio, alejada de la búsqueda constante de adelgazar.

Expertas advierten que el mensaje “fuerte es el nuevo delgado” puede reemplazar un estándar corporal estrecho por otro. Las imágenes más visibles suelen mostrar cuerpos pequeños y musculosos, aunque la fuerza existe en cuerpos de distintos tamaños.

Liz Bucar, profesora de religión en la Universidad Northeastern de Boston, contó a CNN que solía experimentar el ejercicio físico únicamente desde la perspectiva del cardio, “siempre tratando de ser más delgada”.

Ahora, en la mediana edad, “a todos nos dicen: ‘¡Uy!, todos esos consejos fueron terribles'”, dijo Bucar, autora del libro Más allá del bienestar: cómo restaurar las raíces religiosas de las prácticas espirituales puede sanarnos. “Tus huesos se están desintegrando porque no tuviste la menstruación porque te pasaste horas al día en la máquina de escaleras”, agrega.

Comer y descansar

Desarrollar músculo requiere suficiente energía y una alimentación que sostenga las funciones del organismo, no solo la rutina física. El descanso permite que los músculos se recuperen y progresen; entrenar sin pausas puede aumentar el desgaste y el riesgo de lesión.

El dolor ignorado, la angustia por no poder entrenar y la sensación de que nunca se hace lo suficiente pueden indicar una relación poco saludable con el ejercicio. El objetivo, señala una entrenadora, debería ser sentirse con fuerza para vivir la vida cotidiana.

Una rutina propia

Las mujeres pueden adaptar el entrenamiento a sus necesidades, sin perseguir una apariencia específica ni prepararse como atletas de competición. Reconocer que el cuerpo puede cambiar —por ejemplo, al aumentar la masa muscular— ayuda a separar la fuerza de la obligación de ser pequeña.

Las especialistas esperan que el interés por las pesas perdure cuando pase la tendencia. Para ello, proponen valorar la salud y la capacidad física sin limitar el reconocimiento de la fuerza a cuerpos delgados y muy musculosos.

Recomendaciones para el entrenamiento de fuerza

En la mediana edad, una pauta eficaz es entrenar fuerza 2–3 días por semana, trabajando los principales grupos musculares. Con 20–30 minutos por sesión ya pueden observarse mejoras; si dispone de más tiempo, sesiones de 30–60 minutos permiten progresar con mayor amplitud.

Pautas prácticas

Empiece con 2 sesiones semanales de cuerpo completo , dejando al menos un día de descanso entre ellas.

, dejando al menos un día de descanso entre ellas. Haga 6–8 ejercicios : sentadilla o prensa, bisagra de cadera, empuje, tirón, zancadas, ejercicios de hombros y zona media.

: sentadilla o prensa, bisagra de cadera, empuje, tirón, zancadas, ejercicios de hombros y zona media. Realice 1–3 series de 8–15 repeticiones por ejercicio. El peso debe resultar exigente al final, pero permitir conservar una técnica correcta.

por ejercicio. El peso debe resultar exigente al final, pero permitir conservar una técnica correcta. Cuando complete el máximo de repeticiones con facilidad, aumente ligeramente el peso, la resistencia o el número de series.

Después de varias semanas, puede pasar a 3 sesiones o dividir la rutina por grupos musculares si se recupera bien.

¿Cuándo se notan los beneficios?

La fuerza puede mejorar en las primeras semanas, mientras que los cambios más visibles en masa muscular y composición corporal suelen requerir varias semanas o meses de constancia. No es necesario entrenar a diario: dos o tres sesiones de 20–30 minutos pueden ser suficientes para empezar a mejorar la fuerza.

Conviene combinarlo con actividad aeróbica —por ejemplo, caminar rápido, bicicleta o nadar— y movilidad. Si tiene hipertensión no controlada, enfermedad cardiovascular, dolor articular importante o una lesión, debería consultar antes y adaptar el programa.

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