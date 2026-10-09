Experto señala a tres bebidas comunes como promotoras de la vida centenaria

Investigadores tomaron como referencia “zonas azules” del mundo, tales como Cerdeña (Italia) y Okinawa (Japón), conocidas por sus concentraciones inusualmente altas de residentes longevos, para estudiar dietas y estilos de vida en busca de pistas sobre el envejecimiento saludable y la longevidad.

En este sentido, Fox News Digital se valió de unas declaraciones ofrecidas en un video por el investigador de la longevidad Dan Buettner, que destacó tres bebidas comunes que se consumen habitualmente en las zonas azules.

A través de esta observación, se infiere que tales bebidas pudieran contribuir a la salud y la longevidad.

El agua encabeza la lista

Buettner recomienda el agua como la principal bebida asociada con la longevidad y señala que en las zonas azules se consumen varios vasos al día.

“Es importante asegurarse de que sea agua purificada. El agua ayuda a bajar la presión arterial, a mantener la sangre fluida y a mantenerse hidratado”, señala el experto.

Estudios de los Institutos Nacionales de Salud relacionan una hidratación adecuada con un envejecimiento más saludable y un menor riesgo de enfermedades crónicas. Sin embargo, esos resultados no demuestran que beber más agua, por sí solo, prolongue la vida.

Café: posibles beneficios

El investigador también destaca el café negro y aconseja limitarlo a una o dos tazas al día y consumirlo antes del mediodía.

“Tómalo solo, una o dos tazas al día, deja de beberlo antes del mediodía, te ayudará a vivir más tiempo”, recomienda Buettner.

El café contiene antioxidantes y su consumo habitual se ha asociado con menores riesgos de diabetes tipo 2 y algunas enfermedades neurológicas. Evitar el exceso de azúcar y tomarlo temprano puede ayudar a reducir efectos no deseados, como la alteración del sueño.

Vino tinto: entre las costumbres y riesgos del alcohol

En algunas zonas azules, como Cerdeña, el vino tinto se consume en pequeñas cantidades y junto con las comidas.

“Soy muy consciente de toda la prensa negativa que está recibiendo el vino últimamente, pero se consume en las zonas azules y parece que añade años a la vida”, señaló Fox.

Aunque contiene compuestos vegetales estudiados por sus posibles efectos cardiovasculares, no está claro que sus beneficios superen los riesgos del alcohol. El consumo de alcohol se relaciona con varios daños para la salud, incluido un mayor riesgo de ciertos cánceres.

¿Pueden extrapolarse los hallazgos de las “zonas azules”?

Los hallazgos de las “zonas azules” pueden inspirar políticas y hábitos de salud, pero no deben extrapolarse como una fórmula universal. Su aplicación a otras poblaciones es limitada porque se trata principalmente de observaciones ecológicas, con posibles sesgos de registro, factores genéticos, culturales y económicos muy específicos, y sin pruebas experimentales sólidas de causalidad.

Aunque algunos elementos coinciden con evidencia amplia sobre envejecimiento saludable y pueden adaptarse a otros contextos:

Actividad física integrada en la vida diaria, como caminar y realizar tareas manuales.

Alimentación predominantemente vegetal, con alimentos mínimamente procesados y porciones moderadas.

Vínculos sociales fuertes, apoyo familiar y sentido de propósito.

Menor exposición crónica al tabaco, al estrés sostenido y al sedentarismo.

Entornos que facilitan esas conductas: calles transitables, acceso a alimentos frescos y redes comunitarias.

Estos factores son razonables como metas de salud pública porque también cuentan con apoyo independiente de la investigación sobre enfermedad cardiovascular, diabetes y longevidad.

La mejor estrategia no es copiar literalmente la vida de Okinawa, Cerdeña, Icaria, Loma Linda o Nicoya, sino adaptar sus principios a las condiciones locales y evaluarlos con datos propios.

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