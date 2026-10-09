Jaguar Type 01, lujo británico y 1,015 hp para una nueva era

La transformación de Jaguar ya tiene un protagonista para llevar sus planes a la carretera. Se llama Type 01, llegará como modelo 2028 y combina una imagen que rompe con lo convencional con prestaciones propias de un deportivo de alto rendimiento.

Lee también: El Audi RS 5 2026 estrena imagen especial por el GP de Singapur

La firma británica presentó su nuevo sedán eléctrico en Nueva York, con un precio inicial de $130,500 dólares en Estados Unidos.

Puedes leer: El Corvette 2027 tiene una fuga de aceite y GM ya sabe cómo arreglarla

El sistema de propulsión reúne tres motores eléctricos que desarrollan 1,015 caballos de fuerza y 1,007 libras-pie de torque. La tracción integral permite acelerar de 0 a 60 millas por hora en apenas 3.1 segundos.

La propuesta también incluye dirección en las cuatro ruedas, suspensión neumática adaptativa y distribución de peso del 50:50. Con estos elementos, Jaguar busca combinar velocidad, estabilidad y comodidad.

Una carrocería que rompe con lo habitual

El Type 01 recupera algunas proporciones de los grandes sedanes de la marca, con un capó largo, techo bajo y ruedas de 23 pulgadas. Sin embargo, su parte trasera prescinde de la ventana convencional y recurre a una cámara conectada con el retrovisor digital.

El resultado favorece la aerodinámica, con un coeficiente de resistencia de 0.23, aunque sacrifica algo de practicidad. Las puertas traseras tienen accesos reducidos y el maletero ofrece 15.9 pies cúbicos.

Jaguar Type 01 2028. Crédito: Jaguar. Crédito: Cortesía

Pantallas, sonido y acabados de lujo

El habitáculo gira alrededor de una estructura central que separa cuatro espacios individuales e incorpora compartimentos adicionales.

El conductor dispone de una pantalla OLED de 24 pulgadas, mientras que dos superficies táctiles de siete pulgadas permiten controlar distintas funciones.

El equipo de sonido cuenta con 38 bocinas. Aun así, el diseño interior tiene sus compromisos, pues la consola central y el techo bajo pueden generar una sensación de espacio limitado.

El Jaguar Type 01 2028. Crédito: Jaguar. Crédito: Cortesía

Autonomía y carga rápida

La batería de 118 kWh promete hasta 400 millas de autonomía. En carretera, a una velocidad constante de 75 mph, la estimación baja a unas 320 millas.

Su arquitectura eléctrica de 850 voltios permite recuperar 200 millas de autonomía en aproximadamente 13 minutos con un cargador de 350 kW. La recarga del 10% al 80% toma cerca de 22 minutos.

Los pedidos comenzarán a principios de 2027 y las primeras entregas están previstas para la segunda mitad del año. La fabricación se realizará en Solihull, Reino Unido.

Seguir leyendo:

Renault E-Space Concept, una minivan eléctrica pensada para familias

Roush lleva la Ford Super Duty 2027 a otro nivel fuera del asfalto

El Angelilli Tipo 829 quiere devolverle vida al espíritu del Stratos