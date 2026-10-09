Trump no cede y abre otro frente para expulsar a Lisa Cook de la Reserva Federal

Donald Trump no abandona su intento de destituir a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal (Fed), y abrió una nueva vía para tratar de apartarla del banco central. Esta vez, el mandatario creó un comité de investigación que examinará las acusaciones de presuntas irregularidades en documentos hipotecarios y determinará si existen motivos legales para removerla del cargo.

La medida anunciada fue anunciada este viernes y contempla una audiencia presencial en la Casa Blanca el próximo 5 de noviembre. Cook deberá comparecer ante el comité para responder a las preguntas sobre las acusaciones en su contra.

De acuerdo con la agencia Associated Press, la audiencia será a puerta cerrada, aunque se elaborará una transcripción que posteriormente se hará pública. El procedimiento representa un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Trump y una funcionaria que se ha mantenido en su puesto pese a los intentos presidenciales por destituirla.

Trump busca argumentos para remover a Lisa Cook

El comité deberá investigar si Cook hizo declaraciones falsas al tramitar una o más hipotecas y presentar sus conclusiones al presidente. El grupo estará integrado por Kevin Hassett, asesor económico de Trump; Keith Sonderling, director de la Oficina de Ética Gubernamental, y Andrea Lucas, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo.

En el memorando, Trump defendió su decisión al afirmar: “Como presidente, mi trabajo es garantizar que las leyes se ejecuten fielmente, incluso despidiendo a los subordinados en quienes no se puede confiar para que digan la verdad y cumplan la ley”.

La Casa Blanca sostiene que la investigación permitirá establecer si existe una causa legal para retirar a Cook de su puesto. Sin embargo, las acusaciones todavía no constituyen una prueba de culpabilidad y la gobernadora ha negado haber cometido irregularidades.

El caso se remonta a agosto de 2025, cuando Trump intentó destituirla al señalar que habría declarado dos propiedades diferentes como residencia principal en solicitudes hipotecarias de 2021. Este tipo de clasificación puede permitir el acceso a condiciones de financiamiento más favorables.

Cook rechazó las acusaciones y llevó el asunto a los tribunales. En junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que permaneciera en el cargo mientras continúa la disputa legal, al tiempo que el caso regresó a una instancia judicial inferior.

La defensa de Cook cuestiona el procedimiento

Los abogados de la gobernadora, Abbe Lowell y Norman Eisen, señalaron que analizan su participación en la audiencia y expresaron dudas sobre la imparcialidad del proceso.

“Nos hemos puesto en contacto con la Casa Blanca para evaluar si el proceso propuesto tiene posibilidades de ser genuino y no simplemente un trámite burocrático”, afirmaron en un comunicado.

Los representantes legales también sostuvieron que Cook quiere presentar las pruebas necesarias para defenderse y demostrar que no existe fundamento legal para su destitución.

La controversia tiene implicaciones que van más allá de la situación de la funcionaria. Cook es la primera mujer negra en integrar la junta de gobernadores de la Reserva Federal, una institución cuya independencia frente a las presiones políticas es fundamental para las decisiones económicas del país.

Trump ha insistido en que la Fed debe reducir las tasas de interés, mientras que Cook participa en el comité que vota sobre la política monetaria. El nuevo procedimiento, por tanto, vuelve a poner bajo escrutinio la relación entre la Casa Blanca y el banco central.

La investigación todavía debe concluir y el comité tendrá que recomendar si existen motivos para la destitución.

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