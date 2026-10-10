Freno de mano de pedal atascado: así puedes liberarlo

Si al encender el auto nota que cuesta avanzar, aparece el testigo del freno o escucha algún ruido extraño en la zona trasera, vale la pena comprobar primero el freno de estacionamiento.

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En muchos vehículos con transmisión automática todavía existe el sistema accionado mediante un pedal ubicado a la izquierda del freno principal.

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Su funcionamiento es mecánico y normalmente utiliza cables conectados con los frenos traseros. Cuando se pisa el pedal, el mecanismo queda asegurado y mantiene el vehículo inmóvil. Para liberarlo, el procedimiento cambia ligeramente según el fabricante.

Interior del Lincoln Nautilus 2027. Crédito: Lincoln. Crédito: Cortesía

Pasos para soltarlo correctamente

Antes de intentarlo, mantenga pisado el freno principal y asegúrese de que el vehículo esté detenido. Si tiene transmisión automática, coloque la palanca en Park. En una superficie plana también puede dejarla en neutro cuando corresponda.

Después, presione nuevamente el pedal del freno de estacionamiento. En muchos modelos ese movimiento permite que el mecanismo haga clic y se libere. En otros vehículos existe una manija o palanca que debe accionarse al mismo tiempo.

Cuando el sistema quede libre, el pedal debería regresar a su posición. Compruebe además que el testigo correspondiente se apague antes de comenzar a circular.

Interior del Lexus ES 2026. Crédito: Lexus. Crédito: Cortesía

Qué hacer si el pedal queda trabado

Forzar el mecanismo no es una buena idea. Si el pedal no sube, vuelva a pisar el freno principal y accione suavemente el sistema de liberación varias veces. También revise que una alfombra, objeto u otro elemento no esté bloqueando el recorrido del pedal.

La suciedad, el óxido o un cable que se haya quedado agarrotado pueden impedir que el freno se libere normalmente. Si el mecanismo continúa atascado después de estos intentos, lo mejor es dejar de conducir y llevar el vehículo a un taller.

Golpear el pedal o intentar desmontar piezas sin experiencia puede terminar dañando el sistema y complicando una reparación que inicialmente podría ser sencilla.

Estas señales indican que hay otro problema

Liberar el pedal no significa necesariamente que todo esté bien. Si después de hacerlo aparece olor a quemado, el vehículo parece perder fuerza, se escuchan ruidos metálicos o alguna rueda trasera se calienta demasiado, el freno podría seguir parcialmente activado.

Interior del Mercedes Clase C. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

También hay que prestar atención si el testigo permanece encendido o si el pedal salta y no mantiene correctamente su posición. Conducir varios kilómetros con los frenos parcialmente aplicados puede provocar un desgaste importante y generar temperaturas excesivas.

No confunda este sistema con el eléctrico

El freno de estacionamiento mediante pedal no funciona igual que los sistemas eléctricos que utilizan un botón o interruptor. Si su vehículo incorpora un EPB, el procedimiento para liberar el freno y diagnosticar una falla es diferente.

Para evitar problemas, conviene consultar el manual específico del auto. Además, durante el mantenimiento se pueden revisar los cables, las guías y el mecanismo que acciona el freno.

La regla más sencilla es comprobar que el freno quede completamente liberado antes de ponerse en marcha. Si el testigo no desaparece o el vehículo muestra señales de estar frenado, no conviene seguir circulando hasta encontrar la causa.

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