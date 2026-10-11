Adamari López reveló que no estaría con un hombre que gane menos que ella

En una revelación sincera y sin rodeos, la actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López aseguró que no volvería a involucrarse sentimentalmente con un hombre que gane menos ingresos que ella.

Durante una reciente emisión de su programa de YouTube, “Ada y Chiqui de show”, la conductora reflexionó sobre cómo sus vivencias del pasado han transformado de manera radical sus exigencias y prioridades en el plano amoroso.

“No estaría con un hombre que tenga menos dinero que yo, porque ya estuve y no me funcionó”, confesó López con total honestidad.

Sin titubeos, la comunicadora fue categórica al referirse a la posibilidad de asumir el sustento financiero de un compañero en el futuro, sentenciando que “un mantenido no lo quiere” a su lado.

La puertorriqueña explicó que, durante una etapa importante de su vida, solía guiarse exclusivamente por las emociones al momento de enamorarse. “Que tuviera dinero no era lo que me motivaba. Yo siempre me dejé llevar más por los sentimientos”, recordó la artista. Sin embargo, reconoció que el paso del tiempo y los desengaños personales la han llevado a replantearse los requisitos indispensables para construir una relación sana y equilibrada.

A sus 55 años, la presentadora enfatizó que busca un compañero que cuente con solvencia económica, visión de crecimiento y metas claras, ya sea mediante un empleo estable o un negocio propio. Para Adamari, la ambición y la independencia económica se han convertido en pilares no negociables para su tranquilidad y bienestar.

“¿Yo por qué quiero estar con un hombre que no me puede dar ni estabilidad emocional ni estabilidad económica?”, cuestionó reflexivamente durante la charla en la plataforma de videos..

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