Etanol en el auto: qué motores pueden usarlo y cuáles no

Ver etanol en una estación de servicio puede generar una duda muy común entre los conductores. Si el combustible está disponible para vehículos de gasolina, ¿por qué no podría utilizarlo cualquier auto?

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La respuesta depende de algo mucho más importante que el simple hecho de que el motor funcione con gasolina. La cantidad de etanol presente en el combustible determina buena parte de la compatibilidad.

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Mezclas como E5 y E10, que contienen hasta 5% y 10% de etanol respectivamente, suelen estar contempladas para numerosos vehículos modernos. El problema aparece cuando la concentración aumenta y se llega a combustibles como E15, E85 o incluso etanol en porcentajes muy elevados.

Los motores flex fuel juegan con ventaja

Los vehículos identificados como flex fuel fueron desarrollados precisamente para trabajar con diferentes proporciones de gasolina y etanol. Sus sistemas pueden detectar la composición del combustible y ajustar parámetros como la inyección y el encendido.

Motor de Changan. Crédito: Changan. Crédito: Cortesía

Un automóvil convencional no necesariamente tiene esa capacidad. El etanol requiere una cantidad distinta de combustible para conseguir una combustión adecuada y, además, puede afectar materiales que no fueron diseñados para trabajar con concentraciones elevadas de alcohol.

También existe otro detalle que suele pasar desapercibido. El etanol tiene menor densidad energética que la gasolina, por lo que un motor compatible puede necesitar consumir más combustible para recorrer la misma distancia. Su mayor octanaje puede ser beneficioso en determinadas aplicaciones, pero eso no significa automáticamente que el auto vaya a gastar menos.

El combustible también puede afectar componentes

El riesgo no está únicamente dentro de los cilindros. El etanol es higroscópico, lo que significa que puede absorber humedad del ambiente. En sistemas que no fueron preparados para manejar determinadas concentraciones, esa característica puede contribuir al deterioro de tanques, tuberías, bombas, inyectores, sellos y mangueras.

Una adaptación mal realizada también puede provocar dificultades para arrancar, funcionamiento irregular, pérdida de rendimiento o problemas relacionados con las emisiones.

Los autos antiguos requieren todavía más cuidado. Algunos utilizan materiales, juntas, carburadores y componentes que fueron diseñados para combustibles con formulaciones diferentes. El daño, además, no necesariamente aparece de inmediato y puede avanzar de forma gradual.

Hyundai Ioniq 5 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

El manual tiene la respuesta más importante

Antes de experimentar con una mezcla diferente, lo más sensato es revisar el manual del propietario. La tapa del depósito también puede indicar el porcentaje máximo de etanol permitido y las especificaciones oficiales del modelo permiten confirmar esa información.

Si el vehículo no aparece identificado como flex fuel, no conviene asumir que puede funcionar con E85. Lo mismo ocurre con los kits de conversión. Algunos pueden adaptar determinados vehículos, pero su resultado depende del dispositivo, la instalación y la calibración utilizada.

En otras palabras, echar una mezcla con más etanol no convierte automáticamente un automóvil convencional en flex fuel. El combustible correcto siempre será el que el fabricante haya autorizado para ese motor.

El etanol puede funcionar perfectamente y ofrecer ventajas en vehículos preparados para utilizarlo. El problema aparece cuando se trata como si fuera un combustible universal. En ese escenario, lo que parecía un cambio sencillo puede terminar convirtiéndose en una reparación bastante costosa.

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