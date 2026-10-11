Karol G elogió el español de Drake en su nueva canción juntos

La cantante colombiana Karol G dedicó algunos elogios al rapero canadiense Drake por su destacada interpretación en español dentro en la canción “Ahí”, colaboración que forma parte de su más reciente álbum.

Durante una reciente entrevista concedida al pódcast de The New York Times, la artista colombiana compartió detalles inéditos sobre cómo se gestó la participación del intérprete de “Hotline Bling” y reconoció haber quedado sorprendida por la soltura con la que dominó el idioma.

“Me encanta escucharlo cantar en español, y lo hace tan bien que cuando le presenté la canción me dijo: ‘¿Debería hacer un verso en inglés o algo así?’”, relató la cantante de 35 años.

La respuesta de la intérprete de “TQG” fue contundente: “Le dije: ‘Deberías hacerlo en español. Te ves y te escuchas tan bien en español’. Y él me contestó: ‘Ven y haz que lo interprete a la perfección’”.

A partir de ese momento, Karol G asumió el rol de instructora de pronunciación en el estudio de grabación. La artista explicó que guiaron la toma de voz línea por línea, asegurándose de pulir cada detalle fonético en palabras clave del tema, tales como “rico”.

“Intenté jugar un poco con su pronunciación. Fue extremadamente divertido; él es sencillamente increíble”, añadió la artista, subrayando la buena química de trabajo y el compromiso del rapero durante las sesiones.

No es la primera vez que Drake incursiona en el mercado hispanohablante —habiendo colaborado previamente con referentes como Bad Bunny y Romeo Santos—, pero su participación en “Ahí” ha reafirmado su capacidad de adaptación a los ritmos urbanos y latinos bajo la dirección de una de las figuras más influyentes del género.

La colaboración no tardó en cosechar éxitos comerciales. “Ahí” logró posicionarse en el puesto número uno de la lista Hot Latin Songs de Billboard y alcanzó el puesto 44 en el BillboardHot 100. Por su parte, el álbum de la colombiana escaló hasta el Top 10 de la prestigiosa lista Billboard 200.

El impacto de la unión musical traspasó las plataformas digitales cuando ambos interpretaron la canción en vivo durante una parada de la gira mundial de Karol G en Houston, consolidando una de las alianzas más celebradas entre el mercado anglosajón y el movimiento latino.

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