Taylor Swift quiere registrar su voz en Europa para protegerse de la IA

En un nuevo paso estratégico para salvaguardar su identidad frente al avance incontrolado de la inteligencia artificial (IA), la cantautora estadounidense Taylor Swift solicitó formalmente el registro de su voz ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, España.

De acuerdo con EFE, la petición fue tramitada el pasado 6 de octubre a través de su firma matriz, TAS Rights Management LLC, con sede en Nashville, Tennessee. El trámite contempla la protección de un archivo sonoro con la frase pronunciada por la propia artista: “Hey, it’s Taylor Swift”.

Con esta iniciativa, la intérprete busca asegurar los derechos exclusivos de su voz para una amplia gama de bienes y servicios contemplados en la clase 41 de la clasificación de Niza. Esta categoría abarca prácticamente todo el espectro del entretenimiento y la industria musical, desde grabaciones de audio y descargas digitales hasta espectáculos en vivo, contenidos en línea, entrevistas y servicios de noticias dentro del mercado comunitario de los 27 países miembros.

Esta acción en el continente europeo complementa las gestiones que sus representantes legales han venido realizando en Estados Unidos durante los últimos meses para proteger su voz e imagen ante posibles clonaciones y suplantaciones digitales no autorizadas.

Según explicó el despacho de abogados Gerben IP, representante de la estrella, el registro de marcas sonoras otorga una capa de protección legal superior a la de los derechos de imagen convencionales. Al registrar frases específicas vinculadas a su voz, Swift no solo podrá emprender acciones legales contra reproducciones idénticas, sino también contra imitaciones o voces sintéticas que resulten “confusamente similares”, un concepto clave en la legislación de marcas.

La solicitud de Swift coincide en tiempo con una maniobra similar realizada un día antes por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien registró la frase “Soy Giorgia Meloni” para evitar abusos mediante la tecnología deepfake.

Tras la recepción del expediente, la EUIPO iniciará el correspondiente proceso de evaluación técnica y jurídica. De ser aprobada la solicitud, el registro otorgará a Taylor Swift la protección legal de su archivo de voz en el territorio de la Unión Europea por un periodo renovable de diez años.

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