Los Cazafantasmas llegan a Rivian con luces, sonidos y juegos

Los fanáticos de Los Cazafantasmas podrán encontrar referencias a la película en un lugar inesperado, los vehículos eléctricos de Rivian. La marca se asoció con Sony Pictures para lanzar una actualización especial que convierte a sus modelos R1 en parte de una experiencia temática para Halloween.

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La propuesta no requiere modificaciones físicas para activar la mayoría de sus funciones.

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Mediante una descarga inalámbrica, los propietarios pueden añadir sonidos, animaciones, iluminación especial y juegos a la experiencia del vehículo. Además, Rivian creó una versión personalizada inspirada en el legendario Ecto-1 de la película de 1984.

Luces, música y efectos especiales desde la pantalla

La actualización incorpora una aplicación temática que permite coordinar distintos elementos del vehículo. Con un interruptor rojo como centro de control, los usuarios pueden activar efectos de sonido, música, gráficos y patrones de iluminación exterior.

También existe un modo Truco o Trato que sincroniza las pantallas, las luces y los sonidos. Algunas funciones pueden manejarse desde la aplicación móvil, sin necesidad de permanecer dentro del automóvil.

Los propietarios pueden elegir entre opciones como Ecto-1, Proton Pack, Slimer, Ghost Trap y Peter Venkman. Incluso hay un modo aleatorio para combinar diferentes efectos. En determinados modelos, también es posible personalizar el sonido que se escucha al bloquear el vehículo.

Rivian R1 Ghostbuster. Crédito: Rivian. Crédito: Cortesía

Rivian esconde sorpresas y un videojuego

La experiencia va más allá de los efectos visuales. La marca incluyó una búsqueda de personajes ocultos en distintas funciones y pantallas, con animaciones y sonidos que se activan al descubrir determinadas criaturas.

A esto se suma Mallow Mash, un pequeño videojuego en el que los usuarios deben explotar muñecos Mini-Pufts antes de que termine el tiempo. Como las demás experiencias interactivas, está pensado para utilizarse con el vehículo estacionado.

La actualización demuestra cómo el software puede ampliar las posibilidades de un vehículo eléctrico sin necesidad de cambiar sus componentes físicos.

El Ecto-R1 también cobra vida fuera de la pantalla

Rivian llevó la colaboración un paso más allá con el Ecto-R1, una interpretación física del automóvil de Los Cazafantasmas. El proyecto combina la apariencia moderna de la marca con detalles reconocibles del vehículo cinematográfico.

El Rivian R1 Ghostbuster. Crédito: Rivian. Crédito: Cortesía

La carrocería luce una franja roja, el logotipo No-Ghost y llantas Aero de 22 pulgadas con acabados blancos y plateados. En el techo se instaló una estructura personalizada con sirenas, focos, antena de radar y depósitos laterales que evocan el diseño original.

Algunos elementos de época fueron restaurados, mientras que otras piezas se fabricaron especialmente para el proyecto.

Exhibiciones especiales en Estados Unidos

La celebración también llegará al público mediante exhibiciones en espacios de Rivian en ciudades como Austin, Miami, San Francisco y Nueva York, además de Laguna Beach y Venice.

La marca prevé mostrar réplicas del Ecto-R1, productos de edición limitada y actividades relacionadas con Halloween. Así, la colaboración mezcla el atractivo de una franquicia cinematográfica clásica con las posibilidades de personalización de los eléctricos modernos.

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