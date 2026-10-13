BMW iX3 M60 2027, el SUV eléctrico que alcanza los 612 hp

La familia de eléctricos de BMW tendrá un integrante con carácter deportivo. El iX3 M60 xDrive 2027 llevará la propuesta de la Neue Klasse a otro nivel, con prestaciones que lo acercan al territorio de los modelos de alto rendimiento y una configuración tecnológica pensada para aprovechar cada aceleración.

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Su sistema de propulsión desarrolla 612 hp y permite pasar de 0 a 60 mph en 3,9 segundos.

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La marca también apuesta por una batería de gran capacidad, carga rápida y herramientas electrónicas que coordinan el comportamiento del vehículo.

Potencia eléctrica con sello M

El iX3 M60 utiliza dos motores eléctricos, uno en cada eje, que entregan conjuntamente 645 lb-pie de torque. La tracción integral ayuda a transmitir esa fuerza al asfalto, mientras que la velocidad máxima llega a 149 mph.

La configuración deportiva incluye suspensión adaptativa M, dirección deportiva de relación variable y diferencial M Sport electrónico en el eje trasero. Estos elementos trabajan para mejorar la estabilidad en curvas y adaptar la respuesta del vehículo a las condiciones de manejo.

BMW también incorpora ajustes específicos en el chasis para controlar los movimientos de la carrocería. En el exterior, las luces amarillas M, las llantas de 21 pulgadas, el difusor negro y el alerón trasero permiten diferenciar esta variante del resto de la gama.

Más del BMW iX3. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Batería de gran capacidad y carga rápida

La parte eléctrica es otro de los puntos destacados. El modelo utiliza una batería con 108,7 kWh de capacidad útil y arquitectura de 800 voltios, una combinación que permite gestionar la energía y reducir los tiempos de recarga.

BMW anuncia una autonomía de hasta 468 millas bajo el ciclo WLTP, aunque esta cifra corresponde al procedimiento europeo de homologación y no debe interpretarse como una estimación EPA para Estados Unidos.

En estaciones compatibles de corriente continua, la potencia de carga puede alcanzar los 400 kW. Según la marca, una sesión de 10 minutos puede añadir hasta 211 millas de autonomía. También admite carga en corriente alterna de hasta 22 kW con el sistema opcional correspondiente.

Heart of Joy coordina la respuesta del SUV

Uno de los elementos más interesantes es Heart of Joy, un ordenador de alto rendimiento que administra funciones relacionadas con la propulsión, la frenada, la dirección y la recuperación de energía.

BMW sostiene que trabaja hasta diez veces más rápido que los sistemas anteriores. Su función es coordinar las reacciones del vehículo con mayor precisión y aprovechar la frenada regenerativa para recuperar energía.

BMW iX3. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

El sistema incluye Soft Stop, una función diseñada para conseguir detenciones más suaves mediante la recuperación de energía cuando las condiciones lo permiten. Los frenos convencionales siguen disponibles para las situaciones que requieren mayor capacidad de frenado.

Pantallas, asientos deportivos y conducción asistida

El habitáculo combina el sistema BMW Panoramic iDrive con una pantalla central de 17,9 pulgadas y el sistema operativo BMW Operating System X. También puede incorporar un Head-Up Display 3D.

Los asientos M Sport vienen de serie y ofrecen ajustes eléctricos de diez posiciones, soporte lumbar y función de masaje. El volante deportivo cuenta con controles específicos para activar Boost Mode y M Mode.

En materia de asistencia, el iX3 M60 incluye tecnología SAE Nivel 2 y BMW Symbiotic Drive. El asistente de autopista permite conducir sin manos en determinadas condiciones, a velocidades de hasta 81 mph, siempre con la atención del conductor puesta en la vía.

Precio y llegada al mercado

BMW prevé abrir los pedidos del iX3 M60 xDrive a finales de enero de 2027. El precio oficial todavía no se ha anunciado, aunque las estimaciones apuntan a una cifra superior a $70,000 dólares.

La nueva versión buscará atraer a quienes quieren un SUV eléctrico con aceleración contundente, tecnología avanzada y una puesta a punto deportiva, sin abandonar el enfoque práctico de la familia iX3.

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