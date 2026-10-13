Cuando el déficit de atención y la demencia se relacionan, las fronteras entre ambos se confunden

Un estudio de la Universidad de Pittsburgh que analizó los registros médicos y datos genéticos de más de 187,000 adultos de 50 años o más, inscritos en el programa de investigación “All of Us” de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, observó deterioro cognitivo leve o demencia en el 6.7% de los participantes con TDAH, frente al 3.4% de quienes no tenían el trastorno. Tras ajustar por otros factores, el riesgo fue cuatro veces mayor.

La investigación, publicada en JAMA Psychiatry, encontró también que una mayor predisposición genética al TDAH se asociaba con un riesgo de demencia un 35% superior. Sin embargo, los autores subrayan que los resultados muestran una asociación, no que el TDAH cause demencia. Se necesitan más estudios para aclarar qué factores podrían explicar el vínculo.

“Esto no prueba que el TDAH cause demencia, pero ver que el mismo patrón aparece de forma independiente en los historiales médicos y en los genes de las personas nos da mayor confianza en que la asociación no es simplemente un artefacto de cómo se diagnostica el TDAH”, dijo el autor principal Tharick A. Pascoal, profesor asociado de psiquiatría y neurología en Pitt, en un comunicado de prensa referido por Fox News Digital.

“Dos tipos diferentes de evidencia apuntan en la misma dirección”, precisa.

Distinguir síntomas

Algunas dificultades de memoria, atención y organización pueden aparecer tanto en el TDAH como en el deterioro cognitivo. Problemas nuevos para manejar tareas cotidianas, cambios de juicio o alteraciones del comportamiento justifican una evaluación profesional.

La Dra. Elizabeth Landsverk, experta en geriatría y demencia con más de 20 años de experiencia en el tratamiento de pacientes con Alzheimer y deterioro cognitivo, declaró a Fox que puede resultar difícil distinguir entre el TDAH y el deterioro cognitivo, ya que algunos de los síntomas pueden superponerse.

“Me imagino que puede ser similar. Ya sabes, no recuerdas por qué entraste en una habitación. No sabes dónde están tus llaves, no recuerdas el nombre de una actriz”, explicó.

Landsverk dijo que la situación se complica cuando la persona ya tiene dificultades para realizar las tareas cotidianas. “No puedes pagar tus facturas, no puedes tomar tus medicamentos correctamente, no puedes asistir a tus citas, le dices a la gente que vas a hacer cosas y luego no las haces; es entonces cuando necesitas hacerte un chequeo”, recalca.

Señaló además que las dificultades de organización podrían complicar el acceso a la atención médica. Recomendó actividad física, evitar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol, y controlar la presión arterial, el colesterol y la diabetes.

Cómo se puede diagnosticar el TDAH

El TDAH en adultos mayores se diagnostica de forma clínica e integral, no con un análisis ni una prueba única. Requiere demostrar un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad desde antes de los 12 años, con impacto funcional actual y tras descartar otras causas frecuentes a esta edad.

Criterios diagnósticos:

Según el DSM-5-TR, a partir de los 17 años se requieren al menos 5 síntomas de inatención y/o de hiperactividad-impulsividad, presentes durante 6 meses o más y en un grado inconsistente con el nivel de desarrollo.

Varios síntomas estaban presentes antes de los 12 años .

Los síntomas aparecen en dos o más contextos , como hogar, relaciones sociales, trabajo, voluntariado o actividades cotidianas.

. Los síntomas aparecen en , como hogar, relaciones sociales, trabajo, voluntariado o actividades cotidianas. Generan deterioro funcional claro —por ejemplo, dificultades para manejar finanzas, citas médicas, medicamentos, hogar o relaciones.

—por ejemplo, dificultades para manejar finanzas, citas médicas, medicamentos, hogar o relaciones. No se explican mejor por otro trastorno mental, médico o por sustancias/medicamentos.

Evaluación típca:

No hay un test que confirme el TDAH por sí solo; la evaluación combina varias fuentes de información.

Entrevista clínica estructurada o semiestructurada: es el estándar de referencia; explora síntomas actuales, curso desde la infancia, ejemplos concretos y deterioro funcional. El DIVA-5 es una de las entrevistas con mayor respaldo empírico.

es el estándar de referencia; explora síntomas actuales, curso desde la infancia, ejemplos concretos y deterioro funcional. El DIVA-5 es una de las entrevistas con mayor respaldo empírico. Información de terceros: familiares, pareja, amigos o cuidadores pueden aportar datos sobre síntomas tempranos y funcionamiento actual; es especialmente valiosa en adultos mayores, que pueden subestimar sus dificultades.

familiares, pareja, amigos o cuidadores pueden aportar datos sobre síntomas tempranos y funcionamiento actual; es especialmente valiosa en adultos mayores, que pueden subestimar sus dificultades. Cuestionarios de cribado: la ASRS puede orientar, pero debe acompañarse de entrevista clínica y no constituye diagnóstico por sí misma.

la ASRS puede orientar, pero debe acompañarse de entrevista clínica y no constituye diagnóstico por sí misma. Examen médico y revisión de medicamentos: para identificar causas que imitan el TDAH, como apnea del sueño, hipotiroidismo, déficit sensorial, dolor crónico, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, demencia incipiente, abuso de sustancias o efectos adversos farmacológicos.

para identificar causas que imitan el TDAH, como apnea del sueño, hipotiroidismo, déficit sensorial, dolor crónico, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, demencia incipiente, abuso de sustancias o efectos adversos farmacológicos. Evaluación neuropsicológica selectiva: útil cuando el diagnóstico es incierto o coexisten quejas cognitivas; mide atención sostenida y selectiva, memoria de trabajo, funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento y memoria.

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