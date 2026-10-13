‘Eran tan lindos’: devastada la familia de los dos niños asesinados en Pico-Union  

La familia de los dos hermanos pequeños, ahora identificados como Jimmy Gramajo, de 4 años, y Osmani Gramajo, de 11 años, que perdieron la vida el domingo 11 de octubre, presuntamente, a manos de su padre en Pico-Union, está sin palabras y sigue con el corazón destrozado.

Reportes previos indicaban que se trataba de un niño y una niña, pero la familia confirmó la identidad de los dos menores.

Ayer, poco después del mediodía, mientras los miembros de la comunidad se acercaban para presentar sus respetos y dejar flores, velas y juguetes, en la intersección de las calles South Catalina y Venice en Los Ángeles, donde fueron baleados los dos niños, la madre de ambos se encontraba desconsolada, llorando sobre la acera.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el padre de los niños, identificado por familiares como Adolfo Gramajo, de 35 años, les disparó a sus dos hijos y luego se disparó a sí mismo.

Jimmy Gramajo, de 4 años, y Osmani Gramajo, de 11 años. Crédito: Maria Lopez | Cortesía

En videos captados antes del trágico momento se ve a los tres saliendo de un restaurante McDonald’s, donde se observa al padre empujando una canasta en la que cargaba un tanque de propano, con una cajita de “Happy Meal” colocada encima, mientras los pequeños caminaban a su lado.

De acuerdo con reportes de NBC4, fuentes de las autoridades informaron que el padre estaba pasando tiempo con los niños durante una visita de custodia. En ese momento, el sospechoso le aseguró a la madre de los niños que sus abuelos estarían presentes durante la visita.

Después de salir de la casa de sus padres con los niños, el hombre los llevó a un McDonald’s.

Miembros de la comunidad que hablaron con La Opinión dijeron que todo pasó en tan solo unos minutos.

“Una señora que vio lo que pasó dijo que sí vieron al señor con una pistola, lo cual los impulsó a llamar a la policía, pero que en ese momento el señor les disparó a los niños”, relató un señor que estaba ayer en el restaurante de comida rápida donde presuntamente el padre estuvo con los hermanos Grimaldo antes de dispararles. Prefirió no compartir su nombre. “Es demasiado triste; nadie puede imaginarse a un padre haciendo esto”.

Miembros de la comunidad prenden velas en memoria de los pequenos. Crédito: Janette Villafana

El domingo los tres fueron trasladados a un hospital cercano, donde los niños finalmente fallecieron a causa de la gravedad de sus heridas. El padre permanece hospitalizado y se está recuperando de la herida de bala que se infligió a sí mismo, de acuerdo con un reporte del LAPD.

Vecinos y residentes del vecindario de Pico-Union aún están procesando la crueldad del asesinato.

“Esto parece ser un posible intento de asesinato-suicidio. Por el momento, no hay ninguna amenaza para la comunidad”, aseguró un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles el domingo tras incidente.

Una madre destrozada

María López, la tía de los dos niños, dijo que ni ella ni la madre ni la familia tienen palabras para describir el duelo que cargan en estos momentos y que no tienen forma para explicar lo ocurrido. Su hermana, la madre de los pequeños, solo lloraba mientras perdía su mirada en las velas encendidas en el altar improvisado por la comunidad, que crecía con el paso de las horas.

“Eran tan lindos; los quería como si fueran mis propios hijos”, dijo López, con lágrimas en los ojos. “Aún no puedo imaginarme qué estaba pensando para quitarles la vida a los niños, nunca lo entenderemos”.

Un pequeno altar se empezo a formar en el lugar de lo sucedido. Crédito: Janette Villafana

López dijo que sabe lo que es perder a un niño. Ella perdió a su hijo a una edad temprana debido a problemas de salud. Ayer se encontraba de rodillas y con lágrimas en el lugar donde sus sobrinos perdieron la vida.

“Siento por ella, porque es un vacío que nunca se llena, y perderlos de la manera en que los perdió duele aún más”, comentó López.

La tía de los menores también dijo que espera que se haga justicia a la memoria de sus sobrinos, pero que ahora la prioridad de la familia es asegurarse que su hermana esté bien y dar sepultura a los niños.

En un comunicado que compartió la familia, describen a los pequeños como: “Los niños más adorables y encantadores, siempre alegres, con sonrisas contagiosas y travesuras inocentes y maravillosas”.

Su madre, que apenas podía pronunciar palabra por la tragedia, agregó: “Son y serán la razón de mi vida”.

La mujer estuvo rodeada por sus familiares quienes en un momento tuvieron que sostenerla para que no se desvaneciera en el lugar donde los pequeños fueros asesinados.

La comunidad de Pico-Union también se mostró impactada por la tragedia, muchas familias se acercaron para encender una veladora y no pudieron evitar el llanto ante lo ocurrido.

Aunque algunos miembros de la comunidad afirman que el padre tenía problemas con las drogas y padecía esquizofrenia, la familia no ha confirmado esos detalles. Aún no se ha aclarado el posible motivo del tiroteo y, hasta este lunes, la investigación seguía en curso mientras el padre se recupera en el hospital.

La familia dijo que planea organizar una vigilia formal en los próximos días y que, en este momento, está recaudando fondos para los funerales de los dos niños a través de Zelle.

Ayuda a la familia

Para apoyar los gastos funerarios de los pequeños Jimmy y Osmani Gramajo puede hacer un donativo a través de Zelle con el número de contacto 909-688-1905 a nombre de Edilma Bonilla.