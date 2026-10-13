Retiran del mercado más de 2,000 sillas de baño para bebés vendidas en Amazon por riesgo de ahogamiento

De acuerdo con un reporte de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC), al menos 2,140 asientos de baño para bebés están siendo retirados del mercado debido a riesgos de ahogamiento.

Según la autoridad reguladora, los asientos vendidos en Amazon no cumplen con las normas de seguridad obligatorias: “Son inestables y pueden volcarse durante su uso, lo que supone un riesgo de lesiones graves o muerte por ahogamiento”, destaca el comunicado de la CPSC.

¿Qué artículo para bebé se está retirando del mercado?

La agencia detalló que, aunque hasta el momento no se han reportado casos de lesiones o ahogamientos relacionados con este producto, la retirada incluye:

Los asientos de baño para bebé de la marca ONTHEWEI vendidos en colores gris, rosa, azul y verde niebla con brazos de sujeción desmontables y ventosas en la parte inferior bajo el número de modelo “MY002” y fecha de fabricación 10/1/2026, en Amazon por un precio entre los $40 y $50 dólares.

¿Qué hacer con el producto retirado del mercado?

La CPSC sugiere a los consumidores dejar de usar los asientos de baño para bebés inmediatamente y en cambio ponerse en contacto con el fabricante ONTHEWEI para su respectivo reembolso.

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