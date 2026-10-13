Retiran del mercado más de 80,000 calentadores de manos recargables por riesgo de incendio

De acuerdo con un comunicado de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. más de 80,000 calentadores de manos recargables se están retirando del mercado debido a un sobrecalentamiento que podría provocar incendios.

En la alerta, la agencia federal destacó que “la batería de iones de litio y los componentes eléctricos de los calentadores de manos retirados del mercado pueden sobrecalentarse e incendiarse, lo que supone un riesgo de lesiones graves por fuego y quemaduras”, dijo.

¿Cuáles son los productos retirados del mercado?

Hasta los momentos, no se han reportado lesiones relacionadas con este producto; sin embargo, el retiro abarca:

Unos 77,000 calentadores de manos recargables de la marca HotHands de Kobayashi de color blanco y naranja vendidos en EE. UU. y Canadá bajo el número de modelo H163650 en Bass Pro-Shops, Meijer, Target, The Home Depot y Amazon entre julio de 2025 y agosto de 2026, con precios que rondaban los $30 y $40 dólares.

Unos 5,500 calentadores de la marca Gobi Heat de color negro y gris vendidos en EE. UU. y Canadá, bajo el número de modelo UT3053 en GobiHeat.com desde octubre de 2024 hasta agosto de 2026 por un precio de $20 a $40 dólares.

Ambos calentadores de manos se comercializaban en paquetes de dos unidades; tienen puertos de carga USB-C para la batería de iones de litio integrada, ajustes de temperatura, cordón de silicona e indicadores de luz LED.

¿Qué hacer con el producto retirado del mercado?

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. sugiere a los consumidores dejar de usar el producto y ponerse en contacto con el fabricante para obtener su respectivo reembolso; advirtió no desechar los calentadores en los recipientes de basura doméstica, ya que también se corre el riesgo de incendio.

En este sentido, mencionó en el comunicado que “las baterías de iones de litio retiradas del mercado deben desecharse de forma diferente a otras baterías, ya que presentan un mayor riesgo de incendio. El centro municipal de recogida de residuos domésticos peligrosos (RHP) puede aceptar esta batería o dispositivo de iones de litio retirado del mercado para su eliminación”.

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