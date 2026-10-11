FDA anuncia retiro del mercado de suplemento para bebés vendido en Amazon por falta de regulación

Esta semana, a través de un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) alertó a los consumidores estadounidenses sobre el retiro voluntario de un suplemento para bebés vendido en Amazon tras faltas de regulaciones.

De acuerdo con la entidad sanitaria, tras una inspección se determinó que el medicamento de Baby Sleep Gripe Water, destinado a calmar a los bebés con cólicos y problemas estomacales, contenía varios tipos de alcoholes naturales, los cuales no estaban impresos en la etiqueta del producto.

Aunque hasta los momentos no se han reportado casos de efectos contrarios en los infantes según la FDA, “la presencia de estos compuestos puede suponer un riesgo para los infantes dependiendo de la cantidad consumida, edad y peso corporal”, señala.

¿Qué productos están siendo retirados del mercado?

En el comunicado, la FDA detalla que el producto era vendido a través de Amazon en una presentación de frasco ámbar con jeringa oral empaquetado en una caja de cartón azul: Agua Baby Sleep Gripe de la marca Babies’ Magic Tea, 4 onzas líquidas con el número de lote 25122bw y fecha de vencimiento de diciembre de 2028.

La entidad destaca que, pese a que “Gripe Water” es un remedio natural que ayuda con los malestares estomacales, no cuenta con la regulación ni aprobación de la FDA, y pese a que se ha comercializado por años, no tiene evidencia científica que respalde su eficacia.

¿Qué hacer con el medicamento retirado?

La FDA recomienda a los consumidores desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso. Además, indicó que los clientes afectados pueden informar sobre reacciones adversas al medicamento en Pacific Health Sciences al 310-457-1775 o myorder@pacifichealth.com.

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