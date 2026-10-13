Ventas de viviendas usadas en EE.UU. aumentaron inesperadamente en septiembre

De acuerdo con un informe publicado este martes por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos aumentaron un 1.5% durante el mes de septiembre, ubicando la tasa anualizada en los 3,99 millones de unidades estacionalmente en medio de un contexto de altas tasas hipotecarias.

A pesar de la mejora de la oferta, en las últimas semanas el disparo de los tipos de interés hipotecarios ha aumentado hasta alcanzar el 7.40%, uno de los niveles más altos desde 2023, impulsado por el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que aumentaron también al 5% en medio del conflicto con Irán, que ha encarecido los precios de la energía y avivado la inflación hasta ubicarse nuevamente por encima del 3%.

Al respecto, Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, señaló que “a pesar del pequeño aumento mensual ajustado estacionalmente, agosto y septiembre fueron los dos meses con menor volumen de ventas de viviendas este año. Los nuevos aumentos en las tasas hipotecarias de las últimas semanas implican que menos compradores podrán acceder a la compra de una vivienda”, dijo.

En el informe se detalló además que en septiembre el precio de las viviendas también aumentó un 1.3%, ubicando el promedio en los $417.500 dólares, uno de los costos más altos registrados este año. Los inversores particulares representaron el 20% de las transacciones, mientras que los compradores primerizos representaron el 31% de las ventas; sin embargo, para que el sector se mantenga sólido, se necesita al menos una participación del 40% de este último segmento.

Finalmente, en cuanto al inventario, este alcanzó un 1.9% en septiembre, por lo que la oferta fue de 4.6% más que hace un año; las mayores ventas se realizaron en las regiones Sur y Oeste del país, y disminuyeron hacia el Noreste.

Sigue leyendo: